Главная Гарри Каспаров в турнире "Битва чемпионов 2021"

Друзья!

C 8 по 10 сентября 2021 г. проходит турнир "Битва чемпионов 2020". 10 гроссмейстеров сразятся в шахматы Фишера Участники: Гарри Каспаров, Петр Свидлер, Левон Аронян, Шахрияр Мамедьяров, Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Уэсли Со, Леньер Домингес, Сэм Шенкланд Призовой фонд: 150 000

1 - $37.500

2 - $25.000

3 - $20.000

4 - $15.000

5 - $12.500

6 - $10.000

7-10 - по $7.500 Формула проведения: круговой турнир (каждый с каждым по 1 партии), 9 туров Контроль времени: 20 минут на партию, 10 секунд добавления на ход Расписание:

8 сентября – туры 1-3

9 сентября – туры 4-6

10 сентября – туры 7-9 Начало игры: 22.00 мск Партии: chess24 Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы! Обсудить на форуме

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