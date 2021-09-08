Главная

Гарри Каспаров в турнире "Битва чемпионов 2021"


Друзья!
C 8 по 10 сентября 2021 г. проходит турнир "Битва чемпионов 2020". 10 гроссмейстеров сразятся в шахматы Фишера

Участники: Гарри Каспаров, Петр Свидлер, Левон Аронян, Шахрияр Мамедьяров, Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Уэсли Со, Леньер Домингес, Сэм Шенкланд

Призовой фонд: 150 000
1 - $37.500
2 - $25.000
3 - $20.000
4 - $15.000
5 - $12.500
6 - $10.000
7-10 - по $7.500

Формула проведения: круговой турнир (каждый с каждым по 1 партии), 9 туров

Контроль времени: 20 минут на партию, 10 секунд добавления на ход

Расписание:
8 сентября – туры 1-3
9 сентября – туры 4-6
10 сентября – туры 7-9

Начало игры: 22.00 мск

Партии: chess24

Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы!

Обсудить на форуме
Подпишитесь на канал Crestbook!
Поддержите канал!

Понравилось? Поделитесь!