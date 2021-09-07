Друзья!

В г. Ставангер (Норвегия) с 7 по 17 сентября проходит Настоящий! (живой, реальный, оффлайн) шахматный супертурнир.

Состав:

Магнус Карлсен (Норвегия, 2855)

Ян Непомнящий (Россия, 2792)

Сергей Карякин (Россия, 2758)

Алиреза Фирузджа (Франция, 2754)

Рихард Раппорт (Венгрия, 2760)

Арьян Тари (Норвегия, 2642)

Формат турнира: круговой турнир, 2 круга (каждый с каждым по 2 партии). В случае ничьей в любой из партий дополнительно играется армагеддон

Контроль времени

Классика: 120 минут на партию + 10 секунд добавления на ход

Армагеддон: 10 минут на партию белым / 7 минут черным. Добавление 1 секунда на ход начиная с 41-го.

Подсчет очков: победа в классике 3 очка, победа в армагеддоне 1,5 очка, поражение в армагеддоне 1 очко

Время начала игровых дней: 18.00 по Москве

Партии: chess24

Архив трансляций:

Сергей Шипов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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