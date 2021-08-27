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Тур Чемпионов Магнуса Карлсена 2021. Турнир 9 - август
Друзья!
Формат турнира:
Призовой фонд: 100 000 долларов США
Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход
Расписание:
Начало игры: 18.00 по Москве
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Партии, отборочный турнир
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