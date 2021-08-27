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Сергей Шипов 1 2 3 1/4 1/4 1/2 1/2 фин фин





Друзья!

C 28 августа по 4 сентября состоится девятый турнир серии "Тур чемпионов". 16 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид).

Формат турнира:

Отбор: круговой отборочный турнир в один круг (каждый с каждым по 1 партии)

Плей-офф: (олимпийская система, на вылет) для 8 лучших по итогам отбора. В 1/4, 1/2 и финале соперники играют по два матча (2 дня) из 4 партий каждый. В случае ничейного счета по матчам 1-1 (очки в матчах не учитываются) назначается тай-брейк из двух блиц-партий 5+3. В случае ничьей в блице - армагеддон

Призовой фонд: 100 000 долларов США

1 - $30.000

2 - $15,000

3 - $8,500

4 - $6,500

5-8 - $5,000

9-16 - $2,500

Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход

Расписание:

28-30 августа – круговой турнир

31 августа - 1 сентября - 1/4 финала

2-3 сентября – 1/2 финала

4-5 сентября - финал

Начало игры: 18.00 по Москве

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Партии, отборочный турнир

Партии, плей-офф

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Плейлист "Тур чемпионов. Турнир 9. Август"

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