







В г. Загреб (Хорватия) с 7 по 11 июля проходит третий этап серии Grand Chess Tour 2021. 7-9 июля участники сразятся в быстрые шахматы (контроль 25 минут + 10 секунд, один круг), а 10-11 июля - в блиц (контроль 5 мин. + 3 секунды, два круга). .

Состав:

Гарри Каспаров (сыграет только блиц) (Россия, рейтинг блиц 2801)

Ян Непомнящий (Россия, рапид 2791, блиц 2807)

Александр Грищук (Россия, 2784, 2765)

Антон Коробов (Украина, 2781, 2668)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2761, 2716)

Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2860, 2822)

Виши Ананд (Индия, 2751, 2785)

Аниш Гири (Нидерланды, 2731, 2744)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2774, 2799)

Иван Шарич (Хорватия 2650, 2575)

Йорден ван Форест (Нидерланды, 2543, 2622)

Очковая система в быстрые шахматы такова: 2,1,0. В блице: 1,½,0. Победитель турнира определится по сумме очков, набранных в обеих дисциплинах.

Призовой фонд турнира: $150,000. 1 место - $37,500

Игровые дни:

Рапид 7-9 июля

Блиц 10-11 июня

Начало игры в 16.00 по Москве.

Смотрите прямые трансляции с комментариями Сергея Шипова на наших каналах.

Трансляция партий:

Chess24

Chessbomb

Результаты:

Рапид

Блиц

Обсудить на форуме

Официальный сайт турнира

Понравилось? Поделитесь!