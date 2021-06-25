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Сергей Шипов 1 2 3 1/4 1/4 1/2 1/2 фин фин





Друзья!

C 26 июня по 4 июля состоится седьмой турнир серии "Тур чемпионов". 16 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид).

Участники:

чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, 2881)

Даниил Дубов (Россия, 2770)

Владислав Артемьев (Россия, 2757)

Петр Свидлер (Россия, 2745)

Левон Аронян (Армения, 2761)

Дин Лижэнь (Китай, 2836)

Уэсли Со (США, 2774)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2774)

Аниш Гири (Нидерланды, 2731)

Алиреза Фирузджа (ФИДЕ, 2696)

Хоу Ифань (Китай, 2621)

Салем, Салех (Объединённые Арабские Эмираты, 2718)

Видит Гуджрати (Индия, 2636)

Башкаран Адхибан (Индия, 2624)

Арджун Эригайси (Индия, 2289)

Доммараджу Гукеш (Индия, 1927)

Формат турнира:

Отбор: круговой отборочный турнир в один круг (каждый с каждым по 1 партии)

Плей-офф: (олимпийская система, на вылет) для 8 лучших по итогам отбора. В 1/4, 1/2 и финале соперники играют по два матча (2 дня) из 4 партий каждый. В случае ничейного счета по матчам 1-1 (очки в матчах не учитываются) назначается тай-брейк из двух блиц-партий 5+3. В случае ничьей в блице - армагеддон

Призовой фонд: 100 000 долларов США

1 - $30.000

2 - $15,000

3 - $8,500

4 - $6,500

5-8 - $5,000

9-16 - $2,500

Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ходРРасписание:

26-28 июня – круговой турнир

29-30 июня - 1/4 финала

1-2 июля – 1/2 финала

3-4 июля - финал

Начало игры: 14.00 по Москве

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Партии, отборочный турнир

Партии, плей-офф

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Плейлист "Тур чемпионов. Турнир 7. Июнь"

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