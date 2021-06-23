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Магнус Карлсен в турнире "Пуля Катара" 2021
Друзья!
Начало в 18.00 по Москве
Участники: Магнус Карлсен, Владислав Артемьев, Сергей Жигалко, Эндрю "Пингвин" Тэнг и другие.
Контроль 1+0, олимпийская система (навылет), матчи из 12 партий
Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова
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