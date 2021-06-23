Главная Магнус Карлсен в турнире "Пуля Катара" 2021 Друзья!

23 июня 2021 г. состоится представительный блиц-турнир (пуля), спонсируемый Федерацией шахмат Катара. 16 участников в матчах по олимпийской систее определят сильнейшего. Начало в 18.00 по Москве Участники: Магнус Карлсен, Владислав Артемьев, Сергей Жигалко, Эндрю "Пингвин" Тэнг и другие. Контроль 1+0, олимпийская система (навылет), матчи из 12 партий



Призовой фонд: $12800

1 - $4000 Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова



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