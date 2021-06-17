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Париж. Рапид и блиц. Второй этап Гранд Чесс Тур 2021
В г. Париж (Франция) с 18 по 22 июня проходит второй этап серии Grand Chess Tour 2021. 18-20 июня участники сразятся в быстрые шахматы (контроль 25 минут + 10 секунд, один круг), а 21-22 июня - в блиц (контроль 5 мин. + 3 секунды, два круга). .
Очковая система в быстрые шахматы такова: 2,1,0. В блице: 1,½,0. Победитель турнира определится по сумме очков, набранных в обеих дисциплинах.
Призовой фонд турнира: $150,000. 1 место - $37,500
Игровые дни:
Смотрите прямые трансляции с комментариями Сергея Шипова на наших каналах.
Трансляция партий:
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