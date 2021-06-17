







В г. Париж (Франция) с 18 по 22 июня проходит второй этап серии Grand Chess Tour 2021. 18-20 июня участники сразятся в быстрые шахматы (контроль 25 минут + 10 секунд, один круг), а 21-22 июня - в блиц (контроль 5 мин. + 3 секунды, два круга). .

Состав:

Ян Непомнящий (Россия, 2778, 2785)

Петр Свидлер (Россия, 2742, 2754)

Владимир Крамник (сыграет только блиц) (Россия, блиц 2797)

Левон Аронян (Армения, 2778, 2739)

Теймур Раджабов (Азербайджан, 2758, 2757)

Максим Вашье-Лаграв (Франция, рейтинг ФИДЕ рапид 2860, блиц 2822)

Фабиано Каруана (США, 2773, 2711)

Уэсли Со (США, 2741, 2816)

Рихард Раппорт (Венгрия, 2727, 2759)

Алиреза Фирузджа (FIDE, 2703, 2770)

Этьен Бакро (Франция, 2667, 2673)

Очковая система в быстрые шахматы такова: 2,1,0. В блице: 1,½,0. Победитель турнира определится по сумме очков, набранных в обеих дисциплинах.

Призовой фонд турнира: $150,000. 1 место - $37,500

Игровые дни:

Рапид 18-20 июня

Блиц 21-22 июня

Начало игры в 15.00 по Москве.

Смотрите прямые трансляции с комментариями Сергея Шипова на наших каналах.

Трансляция партий:

Chess24

Chessbomb

Результаты:

Рапид

Блиц

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Официальный сайт турнира

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