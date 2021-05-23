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Шипов, Филимонов 1 2 3 1/4 1/4 1/2 1/2 фин фин





Друзья!

C 23 по 31 мая 2021 г. состоится третий турнир серии "Тур чемпионов". 16 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид).

Участники:

чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, 2881)

Ян Непомнящий (Россия, 2778)

Александр Грищук (Россия, 2784)

Даниил Дубов (Россия, 2770)

Петр Свидлер (Россия, 2742)

Левон Аронян (Армения, 2778)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2761)

Теймур Раджабов (Азербайджан, 2758)

Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2860)

Дин Лижэнь (Китай, 2836)

Хикару Накамура (США, 2829)

Фабиано Каруана (США, 2773)

Аниш Гири (Нидерланды, 2731)

Алиреза Фирузджа (ФИДЕ, 2703)

Уэсли Со (США, 2741)

Алан Пичот (Аргентина, 2533)

Формат турнира:

Отбор: круговой отборочный турнир в один круг (каждый с каждым по 1 партии)

Плей-офф: (олимпийская система, на вылет) для 8 лучших по итогам отбора. В 1/4, 1/2 и финале соперники играют по два матча (2 дня) из 4 партий каждый. В случае ничейного счета по матчам 1-1 (очки в матчах не учитываются) назначается тай-брейк из двух блиц-партий 5+3. В случае ничьей в блице - армагеддон

Призовой фонд: 200 000 долларов США

1 - $60.000

2 - $40,000

3 - $25,000

4 - $15,000

5-8 - $10,000

9-16 - $5,000

Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход

Расписание:

23-25 мая – круговой турнир

26-27 мая - 1/4 финала

28-30 мая – 1/2 финала

1-2 мая - финал

Начало игры: 18.00

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Партии, отборочный турнир

Партии, плей-офф

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Плейлист "Тур чемпионов. Турнир 6 май"

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