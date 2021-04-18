Друзья!
C 19 по 28 апреля 2021 г. состоится второй круг турнира претендентов. 8 гроссмейстеров сразятся в классические шахматы. Смотрите прямые трансляции с комментариями кмс Дмитрия Филимонова и приглашенных гостей
Участники:
Ян Непомнящий (Россия, 2789)
Александр Грищук (Россия, 2777)
Кирилл Алексеенко (Россия, 2696)
Фабиано Каруана (США, 2820)
Дин Лижэнь (Китай, 2791)
Аниш Гири (Нидерланды, 2776)
Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2767)
Ван Хао (Китай, 2763)
Положение после первого круга: Непомнящий, Вашье-Лаграв - по 4,5; Грищук, Каруана, Гири, Ван Хао - по 3,5; Алексеенко, Дин Лижэнь - по 2,5
Формат турнира:
Отбор: круговой турнир в один круг (каждый с каждым по 1 партии). Первый круг турнира сыгран в 2020 году. Результаты двух кругов суммируются.
Тай-брейк: в случае, если два и более участника наберут равно количество очков и все дополнительные показатели тоже будут одинаковыми. Крайне маловероятно
Призовой фонд: 500 000 евро
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов и потом еще 15 минут до конца партии. + 30 секунд на каждый ход
Расписание:
Игровые дни: 19-21, 23-24, 26-27 апреля
Выходные дни: 22, 25 апреля
Начало игры: 14.00
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А где Сергей Шипов? Увы, Сергей Юрьевич комментирует в прямом эфире только на официально канале международной шахматной федерации FIDE. Но зато будет делать у нас на Крестбуке краткие обзоры после тура: