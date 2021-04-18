Друзья!

C 19 по 28 апреля 2021 г. состоится второй круг турнира претендентов. 8 гроссмейстеров сразятся в классические шахматы. Смотрите прямые трансляции с комментариями кмс Дмитрия Филимонова и приглашенных гостей

Участники:

Ян Непомнящий (Россия, 2789)

Александр Грищук (Россия, 2777)

Кирилл Алексеенко (Россия, 2696)

Фабиано Каруана (США, 2820)

Дин Лижэнь (Китай, 2791)

Аниш Гири (Нидерланды, 2776)

Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2767)

Ван Хао (Китай, 2763)

Положение после первого круга: Непомнящий, Вашье-Лаграв - по 4,5; Грищук, Каруана, Гири, Ван Хао - по 3,5; Алексеенко, Дин Лижэнь - по 2,5

Формат турнира:

Отбор: круговой турнир в один круг (каждый с каждым по 1 партии). Первый круг турнира сыгран в 2020 году. Результаты двух кругов суммируются.

Тай-брейк: в случае, если два и более участника наберут равно количество очков и все дополнительные показатели тоже будут одинаковыми. Крайне маловероятно

Призовой фонд: 500 000 евро

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов и потом еще 15 минут до конца партии. + 30 секунд на каждый ход

Расписание:

Игровые дни: 19-21, 23-24, 26-27 апреля

Выходные дни: 22, 25 апреля

Начало игры: 14.00

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А где Сергей Шипов? Увы, Сергей Юрьевич комментирует в прямом эфире только на официально канале международной шахматной федерации FIDE. Но зато будет делать у нас на Крестбуке краткие обзоры после тура:

Live! Прямая трансляция. Сергей Шипов, канал FIDE https://www.youtube.com/user/fidechannel

Live! Прямая трансляция. Дмитрий Филимонов, канал Крестбук https://www.youtube.com/user/crestbook

Обзор! По окончании тура. Сергей Шипов, канал Крестбук https://www.youtube.com/user/crestbook

Архив трансляций 8 9 10 11 12 13 14 Прямой эфир, мг Сергей Шипов.

Канал FIDE Прямой эфир, кмс Д. Филимонов.

Канал Крестбук Обзор турарямой, мг Сергей Шипов.

Канал Крестбук









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