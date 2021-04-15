Главная Магнус Карлсен против Алирезы Фирузджи и Эндрю "Пингвина" Тэнга! Чемпион мира Магнус Карлсен играет против юной звезды Алирезы Фирузджи, которого называют будущим чемпионом мира и который на днях выиграл неофициальный чемпионат мирапо пуле, а также против Эндрю "Пингвина" Тэнга, одного из сильнейших пулевиков мира. Матчи в блиц (пулю) с контролем 1 минута на партию. 15 апреля 2021 года.

Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова









Подпишитесь на канал Crestbook!

Поддержите канал!



Плейлист "Магнус Карлсен. Блиц"

Плейлист "Алиреза Фирузджа"





Понравилось? Поделитесь!