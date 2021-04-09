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Магнус Карлсен - Алиреза Фирузджа!

Чемпион мира Магнус Карлсен играет против юной звезды Алирезы Фирузджи, которого называют будущим чемпионом мира. Матч в блиц (пулю) с контролем 1 минута на партию. 9 апреля 2021 года.
Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова





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Плейлист "Магнус Карлсен. Блиц"
Плейлист "Алиреза Фирузджа"


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