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Магнус Карлсен - Алиреза Фирузджа!
Чемпион мира Магнус Карлсен играет против юной звезды Алирезы Фирузджи, которого называют будущим чемпионом мира. Матч в блиц (пулю) с контролем 1 минута на партию. 9 апреля 2021 года.
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