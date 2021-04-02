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Блондинки против брюнеток
3 апреля пройдет 11-й праздничный блиц-матч «Весенний марафон. Блондинки против Брюнеток». Комментирует Сергей Шипов
Команда «Блондинки»:
Команда «Брюнетки»:
Формат матча: схевенингенская система (каждый с каждым из команды соперников)
Контроль: 3 минуты на партию + 2 секунды на ход
Призовой фонд: 100 000 рублей
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