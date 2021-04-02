Главная Блондинки против брюнеток 3 апреля пройдет 11-й праздничный блиц-матч «Весенний марафон. Блондинки против Брюнеток». Комментирует Сергей Шипов Команда «Блондинки»:

Мария Фоминых (капитан)

Ольга Гиря

Валентина Гунина

Ольга Баделька

Екатерина Ковалевская

Алина Бивол

Елена Томилова

Александра Мальцевская Команда «Брюнетки»:

Александра Костенюк (капитан)

Полина Шувалова

Дарья Войт

Марина Гусева

Баира Кованова

Дарья Чарочкина

Эльмира Мирзоева

Анастасия Парамзина Формат матча: схевенингенская система (каждый с каждым из команды соперников) Контроль: 3 минуты на партию + 2 секунды на ход Призовой фонд: 100 000 рублей







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