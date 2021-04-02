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Блондинки против брюнеток

 

3 апреля пройдет 11-й праздничный блиц-матч «Весенний марафон. Блондинки против Брюнеток». Комментирует Сергей Шипов

Команда «Блондинки»:
Мария Фоминых (капитан)
Ольга Гиря
Валентина Гунина
Ольга Баделька
Екатерина Ковалевская
Алина Бивол
Елена Томилова
Александра Мальцевская

Команда «Брюнетки»:
Александра Костенюк (капитан)
Полина Шувалова
Дарья Войт
Марина Гусева
Баира Кованова
Дарья Чарочкина
Эльмира Мирзоева
Анастасия Парамзина

Формат матча: схевенингенская система (каждый с каждым из команды соперников)

Контроль: 3 минуты на партию + 2 секунды на ход

Призовой фонд: 100 000 рублей





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