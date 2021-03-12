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Тур Чемпионов Магнуса Карлсена 2021. Турнир 3 - март




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мг Сергей Шипов		 1 2 3 1/4 1/4 1/2 1/2 фин фин
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C 13 по 21 марта 2021 г. состоится четвертый турнир серии "Тур чемпионов". 16 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид).

Участники:
чемпион мира Магнус Карлсен (2881)
Ян Непомнящий (2778)
Даниил Дубов (2770)
Сергей Карякин (2709)
Левон Аронян (2778)
Шахрияр Мамедьяров (2761)
Теймур Раджабов (2758)
Максим Вашье-Лаграв (2860)
Хикару Накамура (2829)
Уэсли Со (2741)
Аниш Гири (2731)
Алиреза Фирузджа (2703)
Давид Антон (2674)
Нильс Гранделиус (2632)
Алан Пичот (2548)
Йорден ван Форест (2543)

Формат турнира: круговой отборочный турнир в один круг (каждый скаждым по 1 партии) + плей-офф (олимпийская система, на вылет) для 8 лучших по итогам отбора

Призовой фонд: 220 000 долларов США

Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход

Расписание:
13-15 марта – круговой турнир
16-17 марта - 1/4 финала
18-19 марта – 1/2 финала
20-21 марта - финал

Начало игры: 19.00

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Партии, отбор: Chess24

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Плейлист "Тур чемпионов. Турнир 4 - март"
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