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мг Сергей Шипов 1 2 3 1/4 1/4 1/2 1/2 фин фин





Друзья!

C 13 по 21 марта 2021 г. состоится четвертый турнир серии "Тур чемпионов". 16 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид).

Участники:

чемпион мира Магнус Карлсен (2881)

Ян Непомнящий (2778)

Даниил Дубов (2770)

Сергей Карякин (2709)

Левон Аронян (2778)

Шахрияр Мамедьяров (2761)

Теймур Раджабов (2758)

Максим Вашье-Лаграв (2860)

Хикару Накамура (2829)

Уэсли Со (2741)

Аниш Гири (2731)

Алиреза Фирузджа (2703)

Давид Антон (2674)

Нильс Гранделиус (2632)

Алан Пичот (2548)

Йорден ван Форест (2543)

Формат турнира: круговой отборочный турнир в один круг (каждый скаждым по 1 партии) + плей-офф (олимпийская система, на вылет) для 8 лучших по итогам отбора

Призовой фонд: 220 000 долларов США

Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход

Расписание:

13-15 марта – круговой турнир

16-17 марта - 1/4 финала

18-19 марта – 1/2 финала

20-21 марта - финал

Начало игры: 19.00

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Партии, отбор: Chess24

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Плейлист "Тур чемпионов. Турнир 4 - март"

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