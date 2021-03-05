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Блиц-матч Карлсен - Фирузджа
Чемпион мира Магнус Карлсен играет против юной звезды Алирезы Фирузджи, которого называют будущим чемпионом мира. Матч в блиц (пулю) с контролем 1 минута на партию. 5 марта 2021 года/
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