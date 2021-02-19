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Корпоративный Чемпионат Мира 2021

Друзья!
C 19 по 21 февраля 2021 г. состоится корпоративный Чемпионат Мира (чемпионат среди компаний). 284 команды сразятся в предварительных турнирах, а затем и в плей-офф.

Среди участников:
чемпион мира Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
Владислав Артемьев
Аниш Гири
Антон Коробов
Прагнанандха
Нихал Сарин
Мария Музычук
Алина Кашлинская
Полина Шувалова

Контроль времени: 10 минут на партию, 2 секунды добавления на ход

Начало игры: 18.00

Расписание:
Отборочный турнир:
19 февраля:
1 тур 18.00 мск
2 тур 19.30 мск
3 тур 21.00 мск

20 февраля:
4 тур 18.00 мск
5 тур 19.30 мск
6 тур 21.00 мск

Плей-офф:
21 февраля:
1/4 финала 18.00 мск
1/2 финала 19.30 мск
Финал 21.00 мск + 22.00 мск

Комментируют мг Рауф Мамедов и кмс Дмитрий Филимонов

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