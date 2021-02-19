Друзья!

C 19 по 21 февраля 2021 г. состоится корпоративный Чемпионат Мира (чемпионат среди компаний). 284 команды сразятся в предварительных турнирах, а затем и в плей-офф.

Среди участников:

чемпион мира Магнус Карлсен

Ян Непомнящий

Владислав Артемьев

Аниш Гири

Антон Коробов

Прагнанандха

Нихал Сарин

Мария Музычук

Алина Кашлинская

Полина Шувалова

Контроль времени: 10 минут на партию, 2 секунды добавления на ход

Начало игры: 18.00

Расписание:

Отборочный турнир:

19 февраля:

1 тур 18.00 мск

2 тур 19.30 мск

3 тур 21.00 мск

20 февраля:

4 тур 18.00 мск

5 тур 19.30 мск

6 тур 21.00 мск

Плей-офф:

21 февраля:

1/4 финала 18.00 мск

1/2 финала 19.30 мск

Финал 21.00 мск + 22.00 мск

Комментируют мг Рауф Мамедов и кмс Дмитрий Филимонов

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