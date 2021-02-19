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Корпоративный Чемпионат Мира 2021
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Среди участников:
Контроль времени: 10 минут на партию, 2 секунды добавления на ход
Начало игры: 18.00
Расписание:
20 февраля:
Плей-офф:
Комментируют мг Рауф Мамедов и кмс Дмитрий Филимонов
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