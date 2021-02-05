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мг Сергей Шипов 1 2 3 1/4 1/4 1/2 1/2 фин фин





Друзья!

C 6 по 14 февраля 2021 г. состоится трерий турнир серии "Тур чемпионов". 16 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид).

Участники:

чемпион мира Магнус Карлсен (2881)

Александр Грищук (2784)

Ян Непомнящий (2778)

Даниил Дубов (2770)

Максим Вашье-Лаграв (2860)

Дин Лижень (2836)

Хикару Накамура (2829)

Леньер Домингес (2786)

Левон Аронян (2778)

Теймур Раджабов (2758)

Уэсли Со (2741)

Аниш Гири (2731)

Сантош Видит (2636)

Сэм Шенкланд (2609)

Маттиас Блюбаум (2562)

Формат турнира: круговой отборочный турнир в один круг (каждый скаждым по 1 партии) + плей-офф (олимпийская система, на вылет) для 8 лучших по итогам отбора

Призовой фонд: 100 000 долларов США

Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход

Расписание:

6-8 февраля – круговой турнир

9-10 февраля - 1/4 финала

11-12 февраля – 1/2 финала

13-14 февраля - финал

Начало игры: 19.00

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Плейлист "Тур чемпионов. Турнир 3 - февраль"

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