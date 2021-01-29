|
Проверь себя!
Вход в систему
Форум KasparovChess
Навигация
Поиск
|
Командная мега-битва!
29 января в 22.00 мск на площадке Lichess состоится ежемесячная командная битва! Между собой сразятся команды крупнейших шахматных сообществ мира. Приглашаем всех! Вступай в команду Crestbook и бейся за честь клуба!
Продолжительность: 2 часа
Для участия в турнире вступите в наш клуб: https://lichess.org/team/crestbook-chess-club
|
Расписание стримов
Ура! У нас есть расписание!!
Новые видео на нашем Youtube-канале
Подпишись на канал Crestbook!
Друзья! Пользуйтесь плейлистами и вы всегда будете в курсе, не пропустите опубликованные на нашем канале видео.
Обсудить наш youtube-канал на форуме
Понравилось? Поделитесь!