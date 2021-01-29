29 января в 22.00 мск на площадке Lichess состоится ежемесячная командная битва! Между собой сразятся команды крупнейших шахматных сообществ мира. Приглашаем всех! Вступай в команду Crestbook и бейся за честь клуба!

Турнир здесь

Продолжительность: 2 часа

Контроль: 5+0

Подсчет очков и личный зачет: как в обычной арене

Командный зачет: По 20 лучшим в каждой команде

Особенность: лично-командный зачет - игроки одной команды не встречаются друг с другом

Для участия в турнире вступите в наш клуб: https://lichess.org/team/crestbook-chess-club

При входе в турнир выберите команду "Crestbook"

Допускаются участники, сыгравшие 15 и больше партий в блиц на lichess