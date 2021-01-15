Главная Супертурнир Вейк-ан-Зее 2021 Друзья!

В г. Вейк-ан-Зее (Нидерланды) с 16 по 31 января проходит Настоящий!! (живой, реальный, оффлайн) шахматный супертурнир. Состав: чемпион мира Магнус Карлсен (рейтинг 2862), Фабиано Каруана (2823), Максим Вашье-Лаграв (2784), Аниш Гири (2764), Алиреза Фируджа (2749), Ян-Кшиштоф Дуда (2743), Пентала Харикришна (2732), Радослав Войташек (2705), Давид Антон Гихарро (2679), Андрей Есипенко (2677), Йорден ван Форест (2671), Александр Донченко (2668), Нильс Гранделиус (2663), Арьян Тари (2625). Формат турнира: круговой турнир, 1 круг (каждый с каждым по 1 партии). Контроль времени: 100 минут на 40 ходов + 50 минут на 20 ходов + 15 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход Игровые дни: 16-19, 21-24, 26-27, 29-31 января Время начала игровых дней: 16.00 по Москве. Последний тур - 15 по Москве Трансляция партий:

chess24

chessbomb Смотрите прямую трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова







Плейлист Вейк-ан-Зее 2021

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