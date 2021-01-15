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Супертурнир Вейк-ан-Зее 2021
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Состав: чемпион мира Магнус Карлсен (рейтинг 2862), Фабиано Каруана (2823), Максим Вашье-Лаграв (2784), Аниш Гири (2764), Алиреза Фируджа (2749), Ян-Кшиштоф Дуда (2743), Пентала Харикришна (2732), Радослав Войташек (2705), Давид Антон Гихарро (2679), Андрей Есипенко (2677), Йорден ван Форест (2671), Александр Донченко (2668), Нильс Гранделиус (2663), Арьян Тари (2625).
Формат турнира: круговой турнир, 1 круг (каждый с каждым по 1 партии).
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов + 50 минут на 20 ходов + 15 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход
Игровые дни: 16-19, 21-24, 26-27, 29-31 января
Время начала игровых дней: 16.00 по Москве. Последний тур - 15 по Москве
Трансляция партий:
Смотрите прямую трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова
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