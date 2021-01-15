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Кубок «Газпромнефть-Заполярье» 2021
Блиц-турнир "Кубок «Газпромнефть-Заполярье» 2021". Играет и комментирует мг Сергей Шипов
Внимание! Турнир закрытый, сыграть в нем нельзя
Начало в 12.00 по Москве.
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