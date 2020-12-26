Друзья!

C 26 декабря 2020 г. по 3 янвабря 2021 г. состоится первый турнир серии "Тур чемпионов". 16 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид).

Участники:

чемпион мира Магнус Карлсен (2881)

Александр Грищук (2784)

Ян Непомнящий (2778)

Даниил Дубов (2770)

Максим Вашье-Лаграв (2860)

Хикару Накамура (2829)

Левон Аронян (2778)

Теймур Раджабов (2758)

Уэсли Со (2741)

Аниш Гири (2731)

Пентала Харикришна (2705)

Давид Антон (2667)

Формат турнира: круговой отборочный турнир в один круг (каждый скаждым по 1 партии) + плей-офф (олимпийская система, на вылет) для 8 лучших по итогам отбора

Призовой фонд: 200 000 долларов США

Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход

Расписание:

26-28 декабря – круговой турнир

29-30 декабря - 1/4 финала

31..-1 января – 1/2 финала

2-3 января - финал

Начало игры: 17.00

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Плейлист "Тур чемпионов. Ноябрь"

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