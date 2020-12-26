|
Проверь себя!
Вход в систему
Форум KasparovChess
Навигация
Поиск
|
Тур Чемпионов Магнуса Карлсена. Турнир 2
Друзья!
Участники:
Формат турнира: круговой отборочный турнир в один круг (каждый скаждым по 1 партии) + плей-офф (олимпийская система, на вылет) для 8 лучших по итогам отбора
Призовой фонд: 200 000 долларов США
Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход
Расписание:
Начало игры: 17.00
Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы!
Понравилось? Поделитесь!
|
Расписание стримов
Ура! У нас есть расписание!!
Новые видео на нашем Youtube-канале
Подпишись на канал Crestbook!
Друзья! Пользуйтесь плейлистами и вы всегда будете в курсе, не пропустите опубликованные на нашем канале видео.
Обсудить наш youtube-канал на форуме
Понравилось? Поделитесь!