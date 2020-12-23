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Рождественский блиц-турнир
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24 декабря: 1/8 финала, 1/4 финала
Начало в 16.50 по Москве
Формат: плей-офф, матчи из 8 партий
Контроль 3+2
Призовой фонд $13333
Смотрите прямую трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова и кмс Дмитрия Филимонова
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