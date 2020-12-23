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Рождественский блиц-турнир

Друзья!
24 и 25 декабря состоится представительный блиц-турнир, в котором сыграют Владимир Крамник, Александр Грищук, Левон Аронян, Александр Морозевич, Алиреза Фируджа и другие известные гроссмейстеры.
В турнире сыграет Сергей Шипов!!! Его партии мы и покажем в прямом эфире.

24 декабря: 1/8 финала, 1/4 финала
25 декабря: 1/2 финала, финал

Начало в 16.50 по Москве

Формат: плей-офф, матчи из 8 партий

Контроль 3+2

Призовой фонд $13333

Смотрите прямую трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова и кмс Дмитрия Филимонова




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