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Командный чемпионат Европы 2017
На Крите (Греция) с 27 октября по 7 ноября проходит командный чемпионат Европы. Мужские и женские национальные команды (четыре доски, одна запасная) играют в турнирах по швейцарской системе в 9 туров. В зачет идут командные очки (2,1,0).
Составы российских команд.
Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до окончания партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
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