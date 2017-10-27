На Крите (Греция) с 27 октября по 7 ноября проходит командный чемпионат Европы. Мужские и женские национальные команды (четыре доски, одна запасная) играют в турнирах по швейцарской системе в 9 туров. В зачет идут командные очки (2,1,0).

Составы российских команд.

Мужчины: А. Грищук, Я. Непомнящий, М. Матлаков, Н. Витюгов, Д. Дубов

Женщины: А. Костенюк, Е. Лагно, В. Гунина, О.Гиря, А. Горячкина





Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до окончания партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Игровые дни: 27-31 октября, 1, 3-6 ноября.

Время начала туров: 15.00 по Москве. Последний тур начнется в 14.00 по Москве

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