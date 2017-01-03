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Праздничный блиц-турнир "Огненный петух". 04.01.2017, 20.30
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Рейтинг-лист ФИДЕ на 1 января 2017 г.
Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист.
Первая десятка у мужчин:
Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2651; 2. Ю Веньюн - 2583; 3. А. Музычук - 2558; 4. Х. Конеру - 2557; 5. А. Костенюк - 2549; 6. М. Музычук - 2546; 7. Д. Харика - 2539; 8. В. Чмилите - 2538; 9. К. Лагно - 2530; 10. Н. Дзагнидзе - 2525.
Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2896; 2. В. Иванчук - 2827; 3. Ш. Мамедьяров - 2825; 4. А. Грищук - 2822; 5. Ян Непомнящий - 2819; 6. Л. Домингес - 2803; 7. В. Крамник - 2798; 8. Л. Аронян - 2797; 9. Ю Янъи - 2791; 10. Х. Накамура - 2790.
Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. М. Карлсен - 2914; 2. С. Карякин - 2883; 3. Дин Лижэнь - 2875; 4. Х. Накамура - 2851; 5. М. Вашье-Лаграв - 2825; 6. Д. Андрейкин - 2815; 7. Ю. Шкуро - 2814; 8. А. Грищук - 2813; 9. Д. Дубов - 2804; 10. Ф. Каруана - 2800.
Важнейшие выборки из общей статистики:
Топ-100.
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C Новым 2017 годом!
Поздравляем посетителей сайта и форума с наступающим 2017-м годом! Пусть в нём будет мир, процветание и много шахмат!
Прошедший год подарил нам много ярких шахматных впечатлений. Состоялись матчи на первенство мира у мужчин и у женщин, Олимпиада и другие важные соревнования. Грядущий год, судя по календарю, будет не столь богат. И все же шахматная жизнь продолжится. И только от нас самих зависит, насколько интересной она будет.
Важным событием уходящего года стало развитие нашего Ютьюб-канала. Мы намерены продолжать эту работу и в будущем. Расширять, углублять и усугублять
С праздником, друзья! Играйте в шахматы!
Чемпионат Мира по быстрым шахматам и блицу 2016
С 26 по 30 декабря в г. Доха (Катар) проходит Чемпионат Мира по быстрым шахматам (с контролем 15+10) и блицу (3+2).
Гроссмейстер Сергей Шипов комментирует ход борьбы в прямом эфире на youtube-канале Crestbook
Наши трансляции зависят от Вас! Поддержите развитие канала!
Итоги ЧМ по быстрым шахматам у мужчин: 1. Иванчук, 2. Грищук, 3. Карлсен - 11 из 15-ти; 4-7. Мамедьяров, Юй Янъи, Непомнящий, Антон Гихарро - 10. И т.д.
Итоги ЧМ по блицу у мужчин: 1. Карякин - 16½ из 21; 2. Карлсен - 16½; 3-5. Дубов, Накамура, Грищук - 14½ т.д.
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Матч-турнир поколений Щелкунчик - 2016
С 17 по 22 декабря в Москве, в Центральном Доме Шахматиста проходит матч-турнир поколений «Щелкунчик». Команды опытных шахматистов экзаменуют молодежь по шевенингенской системе.
Игровые дни: 17-20 декабря: классические шахматы. 21-22 декабря: быстрые шахматы. Начало игровых дней: 15.00 по Москве.
Итоги турнира: «Короли» - «Принцы»: 32-32. «Королевы» - «Принцессы»: 38-28.
Сергей Шипов и другие эксперты ведут прямую трансляцию с места событий:
Страница турнира на сайте РШФ
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