В г. Вейк-ан-Зее (Голландия) с 13 по 29 января проходит 79-й традиционный шахматный фестиваль Tata Steel. В турнире "А" 14 гроссмейстеров играют в один круг.

Состав: М. Карлсен (2840), У. Со (2808), С. Карякин (2785), Л. Аронян (2780), А. Гири (2773), Ян Непомнящий (2767), П. Харикришна (2766), П. Эльянов (2755), Р. Войташек (2750), Д. Андрейкин (2736), Вэй И (2706), Р. Раппорт (2702), Л. ван Вели (2695), Б. Адхибан (2653).

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Игровые дни: 14-17, 19-22, 24, 25, 27-29 января.

Время начала партий: 15.30 по Москве. 5-й и 10-й туры начинаются в 16.00. Последний тур стартует в 14.00.









Тринадцатый тур: Андрейкин — Аронян: 1-0, Вэй И — Войташек, Непомнящий — Со: 0-1, Карлсен — Карякин: ½-½, Гири — Эльянов: ½-½, Раппорт — Адхибан: 0-1, ван Вели — Харикришна: 1-0

Двенадцатый тур: Аронян — ван Вели: 1-0, Харикришна — Раппорт: ½-½, Адхибан — Гири: ½-½, Эльянов — Карлсен: 0-1, Карякин — Непомнящий: ½-½, Со — Вэй И: ½-½, Войташек — Андрейкин: ½-½

Одиннадцатый тур: Войташек — Аронян: ½-½, Андрейкин — Со: ½-½, Вэй И — Карякин: 1-0, Непомнящий — Эльянов: ½-½, Карлсен — Адхибан: ½-½, Гири — Харикришна: ½-½, Раппорт — ван Вели: ½-½

Десятый тур: Аронян — Раппорт: 1-0, ван Вели — Гири: ½-½, Харикришна — Карлсен: ½-½, Адхибан — Непомнящий: ½-½, Эльянов — Вэй И: ½-½, Карякин — Андрейкин: 1-0, Со — Войташек: 1-0

Девятый тур: Со — Аронян: ½-½, Войташек — Карякин: ½-½, Андрейкин — Эльянов: ½-½, Вэй И — Адхибан: ½-½, Непомнящий — Харикришна: ½-½, Карлсен — ван Вели: 1-0, Гири — Раппорт: ½-½

Восьмой тур: Аронян — Гири: 1-0, Раппорт — Карлсен: 1-0, ван Вели — Непомнящий: ½-½, Харикришна — Вэй И: ½-½, Адхибан — Андрейкин: 1-0, Эльянов — Войташек: ½-½, Карякин — Со: ½-½

Седьмой тур: Карякин — Аронян: 1-0, Со — Эльянов: ½-½, Войташек — Адхибан: 0-1, Андрейкин — Харикришна: ½-½, Вэй И — ван Вели: 1-0, Непомнящий — Раппорт: ½-½, Карлсен — Гири: ½-½

Шестой тур: Аронян — Карлсен: ½-½, Гири — Непомнящий: 1-0, Раппорт — Вэй И: 0-1, ван Вели — Андрейкин: ½-½, Харикришна — Войташек: ½-½, Адхибан — Со: ½-½, Эльянов — Карякин: ½-½

Пятый тур: Эльянов — Аронян: 0-1, Карякин — Адхибан: 0-1, Со — Харикришна: 1-0, Войташек — ван Вели: 1-0, Андрейкин — Раппорт: ½-½, Вэй И — Гири: ½-½, Непомнящий — Карлсен: ½-½

Четвертый тур: Аронян — Непомнящий: ½-½, Карлсен — Вэй И: 1-0, Гири — Андрейкин: ½-½, Раппорт — Войташек: ½-½, ван Вели — Со: 0-1, Харикришна — Карякин: ½-½, Адхибан — Эльянов: 0-1

Третий тур: Адхибан — Аронян: ½-½, Эльянов — Харикришна: ½-½, Карякин — ван Вели: 1-0, Со — Раппорт: 1-0, Войташек — Гири: ½-½, Андрейкин — Карлсен: ½-½, Вэй И — Непомнящий: 1-0

Второй тур: Аронян — Вэй И: ½-½, Непомнящий — Андрейкин: ½-½, Карлсен — Войташек: 1-0, Гири — Со: ½-½, Раппорт — Карякин: ½-½, ван Вели — Эльянов: 0-1, Харикришна — Адхибан: 1-0

Первый тур: Харикришна — Аронян: ½-½, Адхибан — ван Вели: ½-½, Эльянов — Раппорт: 1-0, Карякин — Гири: ½-½, Со — Карлсен: ½-½, Войташек — Непомнящий: ½-½, Андрейкин — Вэй И: ½-½

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Прямая трансляция партий

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Трансляция партий на ChessBomb

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