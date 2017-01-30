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Супертурнир Вейк-ан-Зее 2017
В г. Вейк-ан-Зее (Голландия) с 13 по 29 января проходит 79-й традиционный шахматный фестиваль Tata Steel. В турнире "А" 14 гроссмейстеров играют в один круг.
Состав: М. Карлсен (2840), У. Со (2808), С. Карякин (2785), Л. Аронян (2780), А. Гири (2773), Ян Непомнящий (2767), П. Харикришна (2766), П. Эльянов (2755), Р. Войташек (2750), Д. Андрейкин (2736), Вэй И (2706), Р. Раппорт (2702), Л. ван Вели (2695), Б. Адхибан (2653).
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
Тринадцатый тур: Андрейкин — Аронян: 1-0, Вэй И — Войташек, Непомнящий — Со: 0-1, Карлсен — Карякин: ½-½, Гири — Эльянов: ½-½, Раппорт — Адхибан: 0-1, ван Вели — Харикришна: 1-0
Официальный сайт
Борису Спасскому - 80!
30 января исполнилось 80 лет десятому чемпиону мира Борису Васильевичу Спасскому. Поздравляем Маэстро с юбилеем, желаем ему неиссякаемого оптимизма, энергии и новых свершений в популяризации шахмат!
Спасский в течение двадцати лет активно участвовал в борьбе за высший титул, чемпионом мира он стал в 1969 году, победив в матче Петросяна, а затем проиграл Фишеру в 1972 году. И до, и после чемпионских лет Борис добивался больших успехов в крупнейших турнирах, не раз был чемпионом СССР и олимпийским чемпионом в составе сборной страны.
Желаем старейшине чемпионского цеха крепчайшего здоровья. Будьте с нами, Борис Васильевич!
Эксперты сайта crestbook.com предлагают вашему вниманию лучшие партии юбиляра:
1. Авербах - Спасский (Ленинград 1956), 2. Спасский - Бронштейн (Ленинград 1960)
Партии Бориса Спасского на chessgames.com
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