Главная

Новости

Шахматные новости

C Новым 2017 годом!

С Новым-2017

Поздравляем посетителей сайта и форума с наступающим 2017-м годом! Пусть в нём будет мир, процветание и много шахмат!
Крепкого вам здоровья, огромной энергии и реализации всех замыслов!

Прошедший год подарил нам много ярких шахматных впечатлений. Состоялись матчи на первенство мира у мужчин и у женщин, Олимпиада и другие важные соревнования. Грядущий год, судя по календарю, будет не столь богат. И все же шахматная жизнь продолжится. И только от нас самих зависит, насколько интересной она будет.

Важным событием уходящего года стало развитие нашего Ютьюб-канала. Мы намерены продолжать эту работу и в будущем. Расширять, углублять и усугублять :)

С праздником, друзья! Играйте в шахматы!




Чемпионат Мира по быстрым шахматам и блицу 2016

Доха-2016

С 26 по 30 декабря в г. Доха (Катар) проходит Чемпионат Мира по быстрым шахматам (с контролем 15+10) и блицу (3+2).
Турниры проходят по швейцарской системе. У мужчин 15 туров в быстрые шахматы (26-28 декабря) и 21 тур в блиц (29-30 декабря). У женщин 12 туров в быстрые шахматы и 17 - в блиц.
Список участников
Время начала игровых дней: 15.00 по Москве.

Гроссмейстер Сергей Шипов комментирует ход борьбы в прямом эфире на youtube-канале Crestbook
Подписаться на канал Crestbook!

Наши трансляции зависят от Вас! Поддержите развитие канала!


Итоги ЧМ по быстрым шахматам у мужчин: 1. Иванчук, 2. Грищук, 3. Карлсен - 11 из 15-ти; 4-7. Мамедьяров, Юй Янъи, Непомнящий, Антон Гихарро - 10. И т.д.
Итоги ЧМ по быстрым шахматам у женщин: 1. А. Музычук - 9½ из 12-ти; 2. Костенюк - 8½; 3. Дзагнидзе - 8; 4-7. Хадемалшарьех, Ю Веньюн, Абдумалик, Лагно - 7½. И т.д.

Итоги ЧМ по блицу у мужчин: 1. Карякин - 16½ из 21; 2. Карлсен - 16½; 3-5. Дубов, Накамура, Грищук - 14½ т.д.
Итоги ЧМ по блицу у женщин: 1. А. Музычук - 13 из 17-ти; 2. Гунина, Костенюк - 12½; и т.д.

Официальный сайт
Трансляция партий на Chess24: Быстрые шахматы, Блиц
Трансляция партий на ChessBomb: Быстрые шахматы, Блиц
Жеребьевка, результаты и статистика на Chess-results: Мужской турнир, Женский турнир

432 сообщения. Перейти к обсуждению на форуме

Матч-турнир поколений Щелкунчик - 2016

Щелкунчик-2016

С 17 по 22 декабря в Москве, в Центральном Доме Шахматиста проходит матч-турнир поколений «Щелкунчик». Команды опытных шахматистов экзаменуют молодежь по шевенингенской системе.
Составы команд:
«Короли»: Б. Гельфанд (ЭЛО - 2725, рейтинг в быстрые шахматы - 2743), А. Широв (2673/2662), А. Морозевич (2676/2711), А. Дреев (2652/2705).
«Принцы»: В. Федосеев (2667/2755), Д. Дубов (2660/2716), В. Артемьев (2653/2723), Г. Опарин (2616/2625).
«Королевы»: А. Галлямова (2443/ 2370), Е. Ковалевская (2430/2364), Е. Заяц (2313/2358), Г. Струтинская (2266/2302).
«Принцессы»: П. Шувалова (2385/2215), Е. Соложенкина (2269/2069), А. Димитрова (2319/1952), А. Мальцевская (2251/2182).

Игровые дни: 17-20 декабря: классические шахматы. 21-22 декабря: быстрые шахматы. Начало игровых дней: 15.00 по Москве.

Итоги турнира: «Короли» - «Принцы»: 32-32. «Королевы» - «Принцессы»: 38-28.
Личные результаты в мужском матче: 1-3. Опарин, Широв - 10 (Григорий выиграл тай-брейк со счетом 1½-½); 3-4. Артемьев, Гельфанд - 9; 5. Дубов - 7½; 6-7. Дреев, Морозевич - 6½; 8. Федосеев - 5½.

Сергей Шипов и другие эксперты ведут прямую трансляцию с места событий:

Страница турнира на сайте РШФ
Трансляция партий на сайте РШФ
Трансляция партий на Chess24
Обсудить на форуме

Лондон Чесс Классик 2016

Лондон-2016

В Лондоне с 9 по 18 декабря проходит традиционный круговой турнир десяти гроссмейстеров. В этом году он является финальным этапом серии Гранд Чесс Тур 2016.

Состав: Ф. Каруана (2823), В. Крамник (2809), М. Вашье-Лаграв (2804), У. Со (2794), Л. Аронян (2785), В. Ананд (2780), Х. Накамура (2779), А. Гири (2771), В. Топалов (2760), М. Адамс (2751).

Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, час до окончания партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с 41-го.
Игровые дни: 9-13, 15-18 декабря.
Время начала туров: 9, 12, 13, 15 и 16 декабря - 19.00 по Москве. 10, 11, 17 и 18 декабря - 17.00

Итоги турнира: 1. Со - 6; 2. Каруана - 5½; 3-5. Накамура, Ананд, Крамник - 5; 6. Гири - 4½; 7-9. Вашье-Лаграв, Аронян, Адамс - 4; 10. Топалов - 2.

Девятый тур: Аронян - Топалов: 0-1, Ананд - Крамник: ½-½, Гири - Каруана: ½-½, Со - Вашье-Лаграв: ½-½, Адамс - Накамура: ½-½
Восьмой тур: Накамура - Аронян: ½-½, Вашье-Лаграв - Адамс: ½-½, Каруана - Со: ½-½, Крамник - Гири: ½-½, Топалов - Ананд: 0-1
Седьмой тур: Аронян - Ананд: ½-½, Гири - Топалов: ½-½, Со - Крамник: ½-½, Адамс - Каруана: ½-½, Накамура - Вашье-Лаграв: 1-0
Шестой тур: Вашье-Лаграв - Аронян: 1-0, Каруана - Накамура: 1-0, Крамник - Адамс: ½-½, Топалов - Со: 0-1, Ананд - Гири: ½-½
Пятый тур: Аронян - Гири: ½-½, Со - Ананд: ½-½, Адамс - Топалов: 1-0, Накамура - Крамник: ½-½, Вашье-Лаграв - Каруана: ½-½
Четвертый тур: Каруана - Аронян: ½-½, Крамник - Вашье-Лаграв: ½-½, Топалов - Накамура: 0-1, Ананд - Адамс: ½-½, Гири - Со: ½-½
Третий тур: Аронян - Со: ½-½, Адамс - Гири: ½-½, Накамура - Ананд: 1-0, Вашье-Лаграв - Топалов: ½-½, Каруана - Крамник: ½-½
Второй тур: Крамник - Аронян: ½-½, Топалов - Каруана: 0-1, Ананд - Вашье-Лаграв: 1-0,
Гири - Накамура: ½-½, Со - Адамс: 1-0
Первый тур: Аронян — Адамс: 1-0, Накамура — Со: 0-1, Вашье-Лаграв — Гири: ½-½, Каруана — Ананд: ½-½, Крамник — Топалов: 1-0

Официальный сайт
Трансляция партий на Chess24
Трансляция партий на ChessBomb
Страница турнира на сайте Гранд Чесс Тур

70 комментариев. Обсудить на форуме

Кот Лис представляет: Сергей Шипов в блиц-турнире 10x5

Кот Лис юбилей

Друзья!

Кот Лис празднует свой юбилей и приглашает вас на блиц-турнир с участием Сергея Шипова, который состоится 10 декабря на Шахматной Планете. Начало в 20.30 по Москве. Участие только для форумчан KasparovChess! Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - на нашем Youtube-канале.




Обсудить на форуме
Как сыграть в турнире?
Подписаться на канал Crestbook!
Прямая трансляция будет тут

RSS-материал