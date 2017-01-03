Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист.

Первая десятка у мужчин:

1. М. Карлсен - 2840; 2. Ф. Каруна - 2827; 3. В. Крамник - 2811; 4. У. Со - 2808; 5. М. Вашье-Лаграв - 2796; 6. В. Ананд - 2786; 7-8. С. Карякин, Х. Накамура - 2785; 9. Л. Аронян - 2780; 10. А. Гири - 2773.

Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2651; 2. Ю Веньюн - 2583; 3. А. Музычук - 2558; 4. Х. Конеру - 2557; 5. А. Костенюк - 2549; 6. М. Музычук - 2546; 7. Д. Харика - 2539; 8. В. Чмилите - 2538; 9. К. Лагно - 2530; 10. Н. Дзагнидзе - 2525.

Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2896; 2. В. Иванчук - 2827; 3. Ш. Мамедьяров - 2825; 4. А. Грищук - 2822; 5. Ян Непомнящий - 2819; 6. Л. Домингес - 2803; 7. В. Крамник - 2798; 8. Л. Аронян - 2797; 9. Ю Янъи - 2791; 10. Х. Накамура - 2790.

Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. М. Карлсен - 2914; 2. С. Карякин - 2883; 3. Дин Лижэнь - 2875; 4. Х. Накамура - 2851; 5. М. Вашье-Лаграв - 2825; 6. Д. Андрейкин - 2815; 7. Ю. Шкуро - 2814; 8. А. Грищук - 2813; 9. Д. Дубов - 2804; 10. Ф. Каруана - 2800.

Важнейшие выборки из общей статистики:

Топ-100.

Топ-100. Женщины.

Топ-100. Юноши.

Топ-100. Девушки.

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