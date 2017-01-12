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Супертурнир Вейк-ан-Зее 2017

Вейк 2017

В г. Вейк-ан-Зее (Голландия) с 13 по 29 января проходит 79-й традиционный шахматный фестиваль Tata Steel. В турнире "А" 14 гроссмейстеров играют в один круг.

Состав: М. Карлсен (2840), У. Со (2808), С. Карякин (2785), Л. Аронян (2780), А. Гири (2773), Ян Непомнящий (2767), П. Харикришна (2766), П. Эльянов (2755), Р. Войташек (2750), Д. Андрейкин (2736), Вэй И (2706), Р. Раппорт (2702), Л. ван Вели (2695), Б. Адхибан (2653).

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
Игровые дни: 14-17, 19-22, 24, 25, 27-29 января.
Время начала партий: 15.30 по Москве. 5-й и 10-й туры начинаются в 16.00. Последний тур стартует в 14.00.



Одиннадцатый тур: Войташек — Аронян, Андрейкин — Со, Вэй И — Карякин, Непомнящий — Эльянов, Карлсен — Адхибан, Гири — Харикришна, Раппорт — ван Вели
Десятый тур: Аронян — Раппорт: 1-0, ван Вели — Гири: ½-½, Харикришна — Карлсен: ½-½, Адхибан — Непомнящий: ½-½, Эльянов — Вэй И: ½-½, Карякин — Андрейкин: 1-0, Со — Войташек: 1-0
Девятый тур: Со — Аронян: ½-½, Войташек — Карякин: ½-½, Андрейкин — Эльянов: ½-½, Вэй И — Адхибан: ½-½, Непомнящий — Харикришна: ½-½, Карлсен — ван Вели: 1-0, Гири — Раппорт: ½-½
Восьмой тур: Аронян — Гири: 1-0, Раппорт — Карлсен: 1-0, ван Вели — Непомнящий: ½-½, Харикришна — Вэй И: ½-½, Адхибан — Андрейкин: 1-0, Эльянов — Войташек: ½-½, Карякин — Со: ½-½
Седьмой тур: Карякин — Аронян: 1-0, Со — Эльянов: ½-½, Войташек — Адхибан: 0-1, Андрейкин — Харикришна: ½-½, Вэй И — ван Вели: 1-0, Непомнящий — Раппорт: ½-½, Карлсен — Гири: ½-½
Шестой тур: Аронян — Карлсен: ½-½, Гири — Непомнящий: 1-0, Раппорт — Вэй И: 0-1, ван Вели — Андрейкин: ½-½, Харикришна — Войташек: ½-½, Адхибан — Со: ½-½, Эльянов — Карякин: ½-½
Пятый тур: Эльянов — Аронян: 0-1, Карякин — Адхибан: 0-1, Со — Харикришна: 1-0, Войташек — ван Вели: 1-0, Андрейкин — Раппорт: ½-½, Вэй И — Гири: ½-½, Непомнящий — Карлсен: ½-½
Четвертый тур: Аронян — Непомнящий: ½-½, Карлсен — Вэй И: 1-0, Гири — Андрейкин: ½-½, Раппорт — Войташек: ½-½, ван Вели — Со: 0-1, Харикришна — Карякин: ½-½, Адхибан — Эльянов: 0-1
Третий тур: Адхибан — Аронян: ½-½, Эльянов — Харикришна: ½-½, Карякин — ван Вели: 1-0, Со — Раппорт: 1-0, Войташек — Гири: ½-½, Андрейкин — Карлсен: ½-½, Вэй И — Непомнящий: 1-0
Второй тур: Аронян — Вэй И: ½-½, Непомнящий — Андрейкин: ½-½, Карлсен — Войташек: 1-0, Гири — Со: ½-½, Раппорт — Карякин: ½-½, ван Вели — Эльянов: 0-1, Харикришна — Адхибан: 1-0
Первый тур: Харикришна — Аронян: ½-½, Адхибан — ван Вели: ½-½, Эльянов — Раппорт: 1-0, Карякин — Гири: ½-½, Со — Карлсен: ½-½, Войташек — Непомнящий: ½-½, Андрейкин — Вэй И: ½-½

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Перейти к обсуждению турнира на форуме КС. 168 сообщений.

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Чемпионат Москвы по блицу 2015. Комментирует мг Владимир Белов

Плейлист чемпионата Москвы по блицу 2015


Сергей Шипов о матче Карлсен - Карякин. Выступление в шахматном клубе "Этюд".




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Праздничный блиц-турнир "Огненный петух". 04.01.2017, 20.30

Турнир Огненный петух

Друзья!

Приглашаем вас на праздничный блиц-турнир с участием Сергея Шипова, который состоится 4 января на Шахматной Планете. Начало в 20.30 по Москве.
Участие только для форумчан KasparovChess!
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Таблица турнира

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Рейтинг-лист ФИДЕ на 1 января 2017 г.

ФИДЕ

Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист.

Первая десятка у мужчин:
1. М. Карлсен - 2840; 2. Ф. Каруна - 2827; 3. В. Крамник - 2811; 4. У. Со - 2808; 5. М. Вашье-Лаграв - 2796; 6. В. Ананд - 2786; 7-8. С. Карякин, Х. Накамура - 2785; 9. Л. Аронян - 2780; 10. А. Гири - 2773.

Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2651; 2. Ю Веньюн - 2583; 3. А. Музычук - 2558; 4. Х. Конеру - 2557; 5. А. Костенюк - 2549; 6. М. Музычук - 2546; 7. Д. Харика - 2539; 8. В. Чмилите - 2538; 9. К. Лагно - 2530; 10. Н. Дзагнидзе - 2525.

Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2896; 2. В. Иванчук - 2827; 3. Ш. Мамедьяров - 2825; 4. А. Грищук - 2822; 5. Ян Непомнящий - 2819; 6. Л. Домингес - 2803; 7. В. Крамник - 2798; 8. Л. Аронян - 2797; 9. Ю Янъи - 2791; 10. Х. Накамура - 2790.

Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. М. Карлсен - 2914; 2. С. Карякин - 2883; 3. Дин Лижэнь - 2875; 4. Х. Накамура - 2851; 5. М. Вашье-Лаграв - 2825; 6. Д. Андрейкин - 2815; 7. Ю. Шкуро - 2814; 8. А. Грищук - 2813; 9. Д. Дубов - 2804; 10. Ф. Каруана - 2800.

Важнейшие выборки из общей статистики:

Топ-100.
Топ-100. Женщины.
Топ-100. Юноши.
Топ-100. Девушки.

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C Новым 2017 годом!

С Новым-2017

Поздравляем посетителей сайта и форума с наступающим 2017-м годом! Пусть в нём будет мир, процветание и много шахмат!
Крепкого вам здоровья, огромной энергии и реализации всех замыслов!

Прошедший год подарил нам много ярких шахматных впечатлений. Состоялись матчи на первенство мира у мужчин и у женщин, Олимпиада и другие важные соревнования. Грядущий год, судя по календарю, будет не столь богат. И все же шахматная жизнь продолжится. И только от нас самих зависит, насколько интересной она будет.

Важным событием уходящего года стало развитие нашего Ютьюб-канала. Мы намерены продолжать эту работу и в будущем. Расширять, углублять и усугублять :)

С праздником, друзья! Играйте в шахматы!









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