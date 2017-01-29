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Борису Спасскому - 80!

Спасский

30 января исполнилось 80 лет десятому чемпиону мира Борису Васильевичу Спасскому. Поздравляем Маэстро с юбилеем, желаем ему неиссякаемого оптимизма, энергии и новых свершений в популяризации шахмат!

Спасский в течение двадцати лет активно участвовал в борьбе за высший титул. Чемпионом мира он стал в 1969 году, победив в матче Петросяна, а затем уступил Фишеру в 1972 году. И до, и после чемпионских лет Борис добивался больших успехов в крупнейших турнирах, не раз был чемпионом СССР и олимпийским чемпионом в составе сборной страны.
Спасский внес значительный вклад в шахматную историю и в сокровищницу древней игры. Он стал первым настоящим универсалом в современном понимании этого слова. В игре десятого чемпиона не было слабых мест, он был гибок и многообразен. Помимо шахматного дара Спасский демонстрировал уникальные бойцовские качества и тонкий психологический подход к каждому сопернику.

Желаем старейшине чемпионского цеха крепчайшего здоровья. Будьте с нами, Борис Васильевич!

Эксперты сайта crestbook.com предлагают вашему вниманию лучшие партии юбиляра:

1. Авербах - Спасский (Ленинград 1956), 2. Спасский - Бронштейн (Ленинград 1960)
3. Спасский - Фишер (Мар-дель-Плата 1960), 4. Новопашин - Спасский (Ленинград 1963)
5. Геллер - Спасский (Москва 1964), 6. Таль - Спасский (Тбилиси 1965)
7. Спасский - Фишер (Санта-Моника 1966), 8. Спасский - Геллер (Сухуми 1968)
9. Спасский - Петросян (Москва 1969), 10. Спасский - Петросян (Москва 1969)
11. Ларсен - Спасский (Белград 1970), 12. Спасский - Фишер (Зиген 1970)
13. Спасский - Рашковский (Москва 1973)

Партии Бориса Спасского на chessgames.com

Страница Бориса Спасского в Википедии

Супертурнир Вейк-ан-Зее 2017

Вейк 2017

В г. Вейк-ан-Зее (Голландия) с 13 по 29 января проходит 79-й традиционный шахматный фестиваль Tata Steel. В турнире "А" 14 гроссмейстеров играют в один круг.

Состав: М. Карлсен (2840), У. Со (2808), С. Карякин (2785), Л. Аронян (2780), А. Гири (2773), Ян Непомнящий (2767), П. Харикришна (2766), П. Эльянов (2755), Р. Войташек (2750), Д. Андрейкин (2736), Вэй И (2706), Р. Раппорт (2702), Л. ван Вели (2695), Б. Адхибан (2653).

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
Игровые дни: 14-17, 19-22, 24, 25, 27-29 января.
Время начала партий: 15.30 по Москве. 5-й и 10-й туры начинаются в 16.00. Последний тур стартует в 14.00.




Итоги турнира: 1. 1. Со - 9; 2. Карлсен - 8; 3-5. Адхибан, Аронян, Вэй И - 7½; 6-7. Карякин, Эльянов - 7; 8. Гири - 6½; 9-11. Харикришна, Андрейкин, Войташек - 6; 12. Непомнящий - 5; 13. Раппорт - 4½; 14. ван Вели - 3½.

Тринадцатый тур: Андрейкин — Аронян: 1-0, Вэй И — Войташек, Непомнящий — Со: 0-1, Карлсен — Карякин: ½-½, Гири — Эльянов: ½-½, Раппорт — Адхибан: 0-1, ван Вели — Харикришна: 1-0
Двенадцатый тур: Аронян — ван Вели: 1-0, Харикришна — Раппорт: ½-½, Адхибан — Гири: ½-½, Эльянов — Карлсен: 0-1, Карякин — Непомнящий: ½-½, Со — Вэй И: ½-½, Войташек — Андрейкин: ½-½
Одиннадцатый тур: Войташек — Аронян: ½-½, Андрейкин — Со: ½-½, Вэй И — Карякин: 1-0, Непомнящий — Эльянов: ½-½, Карлсен — Адхибан: ½-½, Гири — Харикришна: ½-½, Раппорт — ван Вели: ½-½
Десятый тур: Аронян — Раппорт: 1-0, ван Вели — Гири: ½-½, Харикришна — Карлсен: ½-½, Адхибан — Непомнящий: ½-½, Эльянов — Вэй И: ½-½, Карякин — Андрейкин: 1-0, Со — Войташек: 1-0
Девятый тур: Со — Аронян: ½-½, Войташек — Карякин: ½-½, Андрейкин — Эльянов: ½-½, Вэй И — Адхибан: ½-½, Непомнящий — Харикришна: ½-½, Карлсен — ван Вели: 1-0, Гири — Раппорт: ½-½
Восьмой тур: Аронян — Гири: 1-0, Раппорт — Карлсен: 1-0, ван Вели — Непомнящий: ½-½, Харикришна — Вэй И: ½-½, Адхибан — Андрейкин: 1-0, Эльянов — Войташек: ½-½, Карякин — Со: ½-½
Седьмой тур: Карякин — Аронян: 1-0, Со — Эльянов: ½-½, Войташек — Адхибан: 0-1, Андрейкин — Харикришна: ½-½, Вэй И — ван Вели: 1-0, Непомнящий — Раппорт: ½-½, Карлсен — Гири: ½-½
Шестой тур: Аронян — Карлсен: ½-½, Гири — Непомнящий: 1-0, Раппорт — Вэй И: 0-1, ван Вели — Андрейкин: ½-½, Харикришна — Войташек: ½-½, Адхибан — Со: ½-½, Эльянов — Карякин: ½-½
Пятый тур: Эльянов — Аронян: 0-1, Карякин — Адхибан: 0-1, Со — Харикришна: 1-0, Войташек — ван Вели: 1-0, Андрейкин — Раппорт: ½-½, Вэй И — Гири: ½-½, Непомнящий — Карлсен: ½-½
Четвертый тур: Аронян — Непомнящий: ½-½, Карлсен — Вэй И: 1-0, Гири — Андрейкин: ½-½, Раппорт — Войташек: ½-½, ван Вели — Со: 0-1, Харикришна — Карякин: ½-½, Адхибан — Эльянов: 0-1
Третий тур: Адхибан — Аронян: ½-½, Эльянов — Харикришна: ½-½, Карякин — ван Вели: 1-0, Со — Раппорт: 1-0, Войташек — Гири: ½-½, Андрейкин — Карлсен: ½-½, Вэй И — Непомнящий: 1-0
Второй тур: Аронян — Вэй И: ½-½, Непомнящий — Андрейкин: ½-½, Карлсен — Войташек: 1-0, Гири — Со: ½-½, Раппорт — Карякин: ½-½, ван Вели — Эльянов: 0-1, Харикришна — Адхибан: 1-0
Первый тур: Харикришна — Аронян: ½-½, Адхибан — ван Вели: ½-½, Эльянов — Раппорт: 1-0, Карякин — Гири: ½-½, Со — Карлсен: ½-½, Войташек — Непомнящий: ½-½, Андрейкин — Вэй И: ½-½

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Перейти к обсуждению турнира на форуме КС. 168 сообщений.

Блиц-турнир с участием Сергея Шипова. 28.01.2017, 20.30

Блиц с Сергеем Шиповым

Друзья!
Приглашаем вас на блиц-турнир с участием Сергея Шипова, который состоится 28 января на Шахматной Планете. Начало в 20.30 по Москве.
Участие только для форумчан KasparovChess!
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Чемпионат Москвы по блицу 2015. Комментирует мг Владимир Белов

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Праздничный блиц-турнир "Огненный петух". 04.01.2017, 20.30

Турнир Огненный петух

Друзья!

Приглашаем вас на праздничный блиц-турнир с участием Сергея Шипова, который состоится 4 января на Шахматной Планете. Начало в 20.30 по Москве.
Участие только для форумчан KasparovChess!
Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - на наших каналах.
Подписаться на канал Crestbook!
Как сыграть в турнире?
Прямая трансляция на Youtube
Прямая трансляция на Twitch




Таблица турнира

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