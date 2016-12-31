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Шахматные новости
C Новым 2017 годом!
Поздравляем посетителей сайта и форума с наступающим 2017-м годом! Пусть в нём будет мир, процветание и много шахмат!
Прошедший год подарил нам много ярких шахматных впечатлений. Состоялись матчи на первенство мира у мужчин и у женщин, Олимпиада и другие важные соревнования. Грядущий год, судя по календарю, будет не столь богат. И все же шахматная жизнь продолжится. И только от нас самих зависит, насколько интересной она будет.
Важным событием уходящего года стало развитие нашего Ютьюб-канала. Мы намерены продолжать эту работу и в будущем. Расширять, углублять и усугублять
С праздником, друзья! Играйте в шахматы!
Чемпионат Мира по быстрым шахматам и блицу 2016
С 26 по 30 декабря в г. Доха (Катар) проходит Чемпионат Мира по быстрым шахматам (с контролем 15+10) и блицу (3+2).
Гроссмейстер Сергей Шипов комментирует ход борьбы в прямом эфире на youtube-канале Crestbook
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Итоги ЧМ по быстрым шахматам у мужчин: 1. Иванчук, 2. Грищук, 3. Карлсен - 11 из 15-ти; 4-7. Мамедьяров, Юй Янъи, Непомнящий, Антон Гихарро - 10. И т.д.
Итоги ЧМ по блицу у мужчин: 1. Карякин - 16½ из 21; 2. Карлсен - 16½; 3-5. Дубов, Накамура, Грищук - 14½ т.д.
Официальный сайт
Матч-турнир поколений Щелкунчик - 2016
С 17 по 22 декабря в Москве, в Центральном Доме Шахматиста проходит матч-турнир поколений «Щелкунчик». Команды опытных шахматистов экзаменуют молодежь по шевенингенской системе.
Игровые дни: 17-20 декабря: классические шахматы. 21-22 декабря: быстрые шахматы. Начало игровых дней: 15.00 по Москве.
Итоги турнира: «Короли» - «Принцы»: 32-32. «Королевы» - «Принцессы»: 38-28.
Сергей Шипов и другие эксперты ведут прямую трансляцию с места событий:
Страница турнира на сайте РШФ
Лондон Чесс Классик 2016
В Лондоне с 9 по 18 декабря проходит традиционный круговой турнир десяти гроссмейстеров. В этом году он является финальным этапом серии Гранд Чесс Тур 2016.
Состав: Ф. Каруана (2823), В. Крамник (2809), М. Вашье-Лаграв (2804), У. Со (2794), Л. Аронян (2785), В. Ананд (2780), Х. Накамура (2779), А. Гири (2771), В. Топалов (2760), М. Адамс (2751).
Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, час до окончания партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с 41-го.
Итоги турнира: 1. Со - 6; 2. Каруана - 5½; 3-5. Накамура, Ананд, Крамник - 5; 6. Гири - 4½; 7-9. Вашье-Лаграв, Аронян, Адамс - 4; 10. Топалов - 2.
Девятый тур: Аронян - Топалов: 0-1, Ананд - Крамник: ½-½, Гири - Каруана: ½-½, Со - Вашье-Лаграв: ½-½, Адамс - Накамура: ½-½
Официальный сайт
Кот Лис представляет: Сергей Шипов в блиц-турнире 10x5
Друзья!