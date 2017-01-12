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Супертурнир Вейк-ан-Зее 2017

Вейк 2017

В г. Вейк-ан-Зее (Голландия) с 13 по 29 января проходит 79-й традиционный шахматный фестиваль Tata Steel. В турнире "А" 14 гроссмейстеров играют в один круг.

Состав: М. Карлсен (2840), У. Со (2808), С. Карякин (2785), Л. Аронян (2780), А. Гири (2773), Ян Непомнящий (2767), П. Харикришна (2766), П. Эльянов (2755), Р. Войташек (2750), Д. Андрейкин (2736), Вэй И (2706), Р. Раппорт (2702), Л. ван Вели (2695), Б. Адхибан (2653).

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
Игровые дни: 14-17, 19-22, 24, 25, 27-29 января.
Время начала партий: 15.30 по Москве. 5-й и 10-й туры начинаются в 16.00. Последний тур стартует в 14.00.

Третий тур: Адхибан — Аронян, Эльянов — Харикришна, Карякин — ван Вели,
Со — Раппорт, Войташек — Гири, Андрейкин — Карлсен, Вэй И — Непомнящий
Второй тур: Аронян — Вэй И: ½-½, Непомнящий — Андрейкин: ½-½, Карлсен — Войташек: 1-0, Гири — Со: ½-½, Раппорт — Карякин: ½-½, ван Вели — Эльянов: 0-1, Харикришна — Адхибан: 1-0
Первый тур: Харикришна - Аронян: ½-½, Адхибан - ван Вели: ½-½, Эльянов - Раппорт: 1-0, Карякин - Гири: ½-½, Со - Карлсен: ½-½, Войташек - Непомнящий: ½-½, Андрейкин - Вэй И: ½-½

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Сергей Шипов о матче Карлсен - Карякин. Выступление в шахматном клубе "Этюд".



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Праздничный блиц-турнир "Огненный петух". 04.01.2017, 20.30

Турнир Огненный петух

Друзья!

Приглашаем вас на праздничный блиц-турнир с участием Сергея Шипова, который состоится 4 января на Шахматной Планете. Начало в 20.30 по Москве.
Участие только для форумчан KasparovChess!
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Таблица турнира

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Рейтинг-лист ФИДЕ на 1 января 2017 г.

ФИДЕ

Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист.

Первая десятка у мужчин:
1. М. Карлсен - 2840; 2. Ф. Каруна - 2827; 3. В. Крамник - 2811; 4. У. Со - 2808; 5. М. Вашье-Лаграв - 2796; 6. В. Ананд - 2786; 7-8. С. Карякин, Х. Накамура - 2785; 9. Л. Аронян - 2780; 10. А. Гири - 2773.

Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2651; 2. Ю Веньюн - 2583; 3. А. Музычук - 2558; 4. Х. Конеру - 2557; 5. А. Костенюк - 2549; 6. М. Музычук - 2546; 7. Д. Харика - 2539; 8. В. Чмилите - 2538; 9. К. Лагно - 2530; 10. Н. Дзагнидзе - 2525.

Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2896; 2. В. Иванчук - 2827; 3. Ш. Мамедьяров - 2825; 4. А. Грищук - 2822; 5. Ян Непомнящий - 2819; 6. Л. Домингес - 2803; 7. В. Крамник - 2798; 8. Л. Аронян - 2797; 9. Ю Янъи - 2791; 10. Х. Накамура - 2790.

Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. М. Карлсен - 2914; 2. С. Карякин - 2883; 3. Дин Лижэнь - 2875; 4. Х. Накамура - 2851; 5. М. Вашье-Лаграв - 2825; 6. Д. Андрейкин - 2815; 7. Ю. Шкуро - 2814; 8. А. Грищук - 2813; 9. Д. Дубов - 2804; 10. Ф. Каруана - 2800.

Важнейшие выборки из общей статистики:

Топ-100.
Топ-100. Женщины.
Топ-100. Юноши.
Топ-100. Девушки.

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C Новым 2017 годом!

С Новым-2017

Поздравляем посетителей сайта и форума с наступающим 2017-м годом! Пусть в нём будет мир, процветание и много шахмат!
Крепкого вам здоровья, огромной энергии и реализации всех замыслов!

Прошедший год подарил нам много ярких шахматных впечатлений. Состоялись матчи на первенство мира у мужчин и у женщин, Олимпиада и другие важные соревнования. Грядущий год, судя по календарю, будет не столь богат. И все же шахматная жизнь продолжится. И только от нас самих зависит, насколько интересной она будет.

Важным событием уходящего года стало развитие нашего Ютьюб-канала. Мы намерены продолжать эту работу и в будущем. Расширять, углублять и усугублять :)

С праздником, друзья! Играйте в шахматы!









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