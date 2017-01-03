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Праздничный блиц-турнир "Огненный петух". 04.01.2017, 20.30

Турнир Огненный петух

Друзья!

Приглашаем вас на праздничный блиц-турнир с участием Сергея Шипова, который состоится 4 января на Шахматной Планете. Начало в 20.30 по Москве.
Участие только для форумчан KasparovChess!
Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - на наших каналах.
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Таблица турнира

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Рейтинг-лист ФИДЕ на 1 января 2017 г.

ФИДЕ

Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист.

Первая десятка у мужчин:
1. М. Карлсен - 2840; 2. Ф. Каруна - 2827; 3. В. Крамник - 2811; 4. У. Со - 2808; 5. М. Вашье-Лаграв - 2796; 6. В. Ананд - 2786; 7-8. С. Карякин, Х. Накамура - 2785; 9. Л. Аронян - 2780; 10. А. Гири - 2773.

Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2651; 2. Ю Веньюн - 2583; 3. А. Музычук - 2558; 4. Х. Конеру - 2557; 5. А. Костенюк - 2549; 6. М. Музычук - 2546; 7. Д. Харика - 2539; 8. В. Чмилите - 2538; 9. К. Лагно - 2530; 10. Н. Дзагнидзе - 2525.

Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2896; 2. В. Иванчук - 2827; 3. Ш. Мамедьяров - 2825; 4. А. Грищук - 2822; 5. Ян Непомнящий - 2819; 6. Л. Домингес - 2803; 7. В. Крамник - 2798; 8. Л. Аронян - 2797; 9. Ю Янъи - 2791; 10. Х. Накамура - 2790.

Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. М. Карлсен - 2914; 2. С. Карякин - 2883; 3. Дин Лижэнь - 2875; 4. Х. Накамура - 2851; 5. М. Вашье-Лаграв - 2825; 6. Д. Андрейкин - 2815; 7. Ю. Шкуро - 2814; 8. А. Грищук - 2813; 9. Д. Дубов - 2804; 10. Ф. Каруана - 2800.

Важнейшие выборки из общей статистики:

Топ-100.
Топ-100. Женщины.
Топ-100. Юноши.
Топ-100. Девушки.

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C Новым 2017 годом!

С Новым-2017

Поздравляем посетителей сайта и форума с наступающим 2017-м годом! Пусть в нём будет мир, процветание и много шахмат!
Крепкого вам здоровья, огромной энергии и реализации всех замыслов!

Прошедший год подарил нам много ярких шахматных впечатлений. Состоялись матчи на первенство мира у мужчин и у женщин, Олимпиада и другие важные соревнования. Грядущий год, судя по календарю, будет не столь богат. И все же шахматная жизнь продолжится. И только от нас самих зависит, насколько интересной она будет.

Важным событием уходящего года стало развитие нашего Ютьюб-канала. Мы намерены продолжать эту работу и в будущем. Расширять, углублять и усугублять :)

С праздником, друзья! Играйте в шахматы!









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Чемпионат Мира по быстрым шахматам и блицу 2016

Доха-2016

С 26 по 30 декабря в г. Доха (Катар) проходит Чемпионат Мира по быстрым шахматам (с контролем 15+10) и блицу (3+2).
Турниры проходят по швейцарской системе. У мужчин 15 туров в быстрые шахматы (26-28 декабря) и 21 тур в блиц (29-30 декабря). У женщин 12 туров в быстрые шахматы и 17 - в блиц.
Список участников
Время начала игровых дней: 15.00 по Москве.

Гроссмейстер Сергей Шипов комментирует ход борьбы в прямом эфире на youtube-канале Crestbook
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Итоги ЧМ по быстрым шахматам у мужчин: 1. Иванчук, 2. Грищук, 3. Карлсен - 11 из 15-ти; 4-7. Мамедьяров, Юй Янъи, Непомнящий, Антон Гихарро - 10. И т.д.
Итоги ЧМ по быстрым шахматам у женщин: 1. А. Музычук - 9½ из 12-ти; 2. Костенюк - 8½; 3. Дзагнидзе - 8; 4-7. Хадемалшарьех, Ю Веньюн, Абдумалик, Лагно - 7½. И т.д.

Итоги ЧМ по блицу у мужчин: 1. Карякин - 16½ из 21; 2. Карлсен - 16½; 3-5. Дубов, Накамура, Грищук - 14½ т.д.
Итоги ЧМ по блицу у женщин: 1. А. Музычук - 13 из 17-ти; 2. Гунина, Костенюк - 12½; и т.д.

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Жеребьевка, результаты и статистика на Chess-results: Мужской турнир, Женский турнир

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Матч-турнир поколений Щелкунчик - 2016

Щелкунчик-2016

С 17 по 22 декабря в Москве, в Центральном Доме Шахматиста проходит матч-турнир поколений «Щелкунчик». Команды опытных шахматистов экзаменуют молодежь по шевенингенской системе.
Составы команд:
«Короли»: Б. Гельфанд (ЭЛО - 2725, рейтинг в быстрые шахматы - 2743), А. Широв (2673/2662), А. Морозевич (2676/2711), А. Дреев (2652/2705).
«Принцы»: В. Федосеев (2667/2755), Д. Дубов (2660/2716), В. Артемьев (2653/2723), Г. Опарин (2616/2625).
«Королевы»: А. Галлямова (2443/ 2370), Е. Ковалевская (2430/2364), Е. Заяц (2313/2358), Г. Струтинская (2266/2302).
«Принцессы»: П. Шувалова (2385/2215), Е. Соложенкина (2269/2069), А. Димитрова (2319/1952), А. Мальцевская (2251/2182).

Игровые дни: 17-20 декабря: классические шахматы. 21-22 декабря: быстрые шахматы. Начало игровых дней: 15.00 по Москве.

Итоги турнира: «Короли» - «Принцы»: 32-32. «Королевы» - «Принцессы»: 38-28.
Личные результаты в мужском матче: 1-3. Опарин, Широв - 10 (Григорий выиграл тай-брейк со счетом 1½-½); 3-4. Артемьев, Гельфанд - 9; 5. Дубов - 7½; 6-7. Дреев, Морозевич - 6½; 8. Федосеев - 5½.

Сергей Шипов и другие эксперты ведут прямую трансляцию с места событий:

Страница турнира на сайте РШФ
Трансляция партий на сайте РШФ
Трансляция партий на Chess24
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