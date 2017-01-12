|
Проверь себя!
Вход в систему
Форум KasparovChess
Навигация
Поиск
Поиск в Yandex
Ya-Premium
Популярные материалы
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 61 гость.
Yandex-D
Ya-RTB
|
Новости
Шахматные новости
Супертурнир Вейк-ан-Зее 2017
В г. Вейк-ан-Зее (Голландия) с 13 по 29 января проходит 79-й традиционный шахматный фестиваль Tata Steel. В турнире "А" 14 гроссмейстеров играют в один круг.
Состав: М. Карлсен (2840), У. Со (2808), С. Карякин (2785), Л. Аронян (2780), А. Гири (2773), Ян Непомнящий (2767), П. Харикришна (2766), П. Эльянов (2755), Р. Войташек (2750), Д. Андрейкин (2736), Вэй И (2706), Р. Раппорт (2702), Л. ван Вели (2695), Б. Адхибан (2653).
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
Одиннадцатый тур: Войташек — Аронян, Андрейкин — Со, Вэй И — Карякин, Непомнящий — Эльянов, Карлсен — Адхибан, Гири — Харикришна, Раппорт — ван Вели
Официальный сайт
Новые видео на нашем youtube-канале
Чемпионат Москвы по блицу 2015. Комментирует мг Владимир Белов
Плейлист чемпионата Москвы по блицу 2015
Сергей Шипов о матче Карлсен - Карякин. Выступление в шахматном клубе "Этюд".
Понравилось? Поделитесь!
Праздничный блиц-турнир "Огненный петух". 04.01.2017, 20.30
Друзья!
Понравилось? Поделитесь!
Рейтинг-лист ФИДЕ на 1 января 2017 г.
Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист.
Первая десятка у мужчин:
Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2651; 2. Ю Веньюн - 2583; 3. А. Музычук - 2558; 4. Х. Конеру - 2557; 5. А. Костенюк - 2549; 6. М. Музычук - 2546; 7. Д. Харика - 2539; 8. В. Чмилите - 2538; 9. К. Лагно - 2530; 10. Н. Дзагнидзе - 2525.
Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2896; 2. В. Иванчук - 2827; 3. Ш. Мамедьяров - 2825; 4. А. Грищук - 2822; 5. Ян Непомнящий - 2819; 6. Л. Домингес - 2803; 7. В. Крамник - 2798; 8. Л. Аронян - 2797; 9. Ю Янъи - 2791; 10. Х. Накамура - 2790.
Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. М. Карлсен - 2914; 2. С. Карякин - 2883; 3. Дин Лижэнь - 2875; 4. Х. Накамура - 2851; 5. М. Вашье-Лаграв - 2825; 6. Д. Андрейкин - 2815; 7. Ю. Шкуро - 2814; 8. А. Грищук - 2813; 9. Д. Дубов - 2804; 10. Ф. Каруана - 2800.
Важнейшие выборки из общей статистики:
Топ-100.
Понравилось? Поделитесь!
C Новым 2017 годом!
Поздравляем посетителей сайта и форума с наступающим 2017-м годом! Пусть в нём будет мир, процветание и много шахмат!
Прошедший год подарил нам много ярких шахматных впечатлений. Состоялись матчи на первенство мира у мужчин и у женщин, Олимпиада и другие важные соревнования. Грядущий год, судя по календарю, будет не столь богат. И все же шахматная жизнь продолжится. И только от нас самих зависит, насколько интересной она будет.
Важным событием уходящего года стало развитие нашего Ютьюб-канала. Мы намерены продолжать эту работу и в будущем. Расширять, углублять и усугублять
С праздником, друзья! Играйте в шахматы!