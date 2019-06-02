В г. Ставангер (Норвегия) с 3 по 14 июня проходит традиционный супертурнир. 10 гроссмейстеров играют в один круг.

Состав: М. Карлсен (2875), Ф. Каруана (2819), Дин Лижэнь (2805), М. Вашье-Лаграв (2779), А. Грищук (2775), Ш. Мамедьяров (2774), В. Ананд (2767), У. Со (2754), Л. Аронян (2752), Юй Янъи (2738).

Система подсчета очков В турнире отсутствуют ничейные результаты. В случае ничьей в классической партии соперники играют "армагеддон" (белым 10 минут на партию, черным 7 минут, ничья приравнивается к победе черных). Победа в классические шахматы - 2 очка, победа в армагеддон 1.5, поражение в армагеддон 0.5, поражение в классику - 0.

Контроль времени: 120 минут на партию с добавлением 10 секунд, начиная с 41 хода.

Игровые дни: 4-6, 8-10, 12-14 июня.

Время начала партий: 18.00 по Москве.

3 июня состоится блиц-турнир, который определит стартовые позиции участников в таблице турнира.







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