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Турнир претенденток 2019

В Казани с 31 мая по 18 июня проходит турнир претенденток. Его победительница сыграет матч на первенство мира с Цзюй Вэньцзюнь. Турнир проводится по двухкруговой системе.
Состав: М. Музычук (2563), Е. Лагно (2554), А. Костенюк (2546), А. Музычук (2539), А. Горячкина (2522), Тань Чжунъи (2513), Н. Дзагнидзе (2510), В. Гунина (2506).
Трансляцию с места событий ведет мг Сергей Шипов.

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и добавление 30 секунд на ход, начиная с первого.

Игровые дни: 31 мая, 1-2, 4-6, 8-10, 12-14, 16-17 июня.
Начало туров: 15.00 по Москве.
Призовой фонд: 200.000 евро, 1 место 50.000 евро

Участник рейт   1 2 3 4 5 6 7 8 О М
1 Валентина Гунина 2506 Россия                  
2 Александра Костенюк 2546 Россия                  
3 Александра Горячкина 2522 Россия                  
4 Екатерина Лагно 2554 Россия                  
5 Нана Дзагнидзе 2510 Грузия                  
6 Мария Музычук 2563 Украина                  
7 Анна Музычук 2539 Украина                  
8 Тань Чжуньи 2513 Китай                  

Архив трансляций. Комментирует Сергей Шипов
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