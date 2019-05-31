В Казани с 31 мая по 18 июня проходит турнир претенденток. Его победительница сыграет матч на первенство мира с Цзюй Вэньцзюнь. Турнир проводится по двухкруговой системе.

Состав: М. Музычук (2563), Е. Лагно (2554), А. Костенюк (2546), А. Музычук (2539), А. Горячкина (2522), Тань Чжунъи (2513), Н. Дзагнидзе (2510), В. Гунина (2506).

Трансляцию с места событий ведет мг Сергей Шипов.

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и добавление 30 секунд на ход, начиная с первого.



Игровые дни: 31 мая, 1-2, 4-6, 8-10, 12-14, 16-17 июня.

Начало туров: 15.00 по Москве.

Призовой фонд: 200.000 евро, 1 место 50.000 евро

№ Участник рейт 1 2 3 4 5 6 7 8 О М 1 Валентина Гунина 2506 ♕ 2 Александра Костенюк 2546 ♕ 3 Александра Горячкина 2522 ♕ 4 Екатерина Лагно 2554 ♕ 5 Нана Дзагнидзе 2510 ♕ 6 Мария Музычук 2563 ♕ 7 Анна Музычук 2539 ♕ 8 Тань Чжуньи 2513 ♕

Архив трансляций. Комментирует Сергей Шипов тур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 дата 31 1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17

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