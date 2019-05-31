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Турнир претенденток 2019
В Казани с 31 мая по 18 июня проходит турнир претенденток. Его победительница сыграет матч на первенство мира с Цзюй Вэньцзюнь. Турнир проводится по двухкруговой системе.
Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и добавление 30 секунд на ход, начиная с первого.
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