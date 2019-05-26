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Блиц-матч Александра Костенюк - Анна Затонских. Скоростные шахматы 2019, 1/4
26 мая в 19.00 по Москве состоится второй четвертьфинальный матч женского нокаут-турнира по блицу Скоростные шахматы 2019. Александра Костенюк (Россия) играет с Анной Затонских (США). Смотрите трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова на наших каналах.
Контроль:
Призовой фонд матча: Победитель получает $1000, $1000 делится в зависимости от соотношения набранных очков
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