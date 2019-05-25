Друзья!

25 мая на нашем youtube-канале произойдет знаменательное событие. Впервые мы будем вести 2 стрима одновременно! В 14.55 стартует прямая трансляция Сергея Шипова c тай-брейка московского Гран При, где Ян Непомнящий сразится с Радославом Войташеком. В 15.20 начнется рапид-турнир "Звезды шахмат" с участием Сергея Карякина и Магнуса Карлсена и комментариями Дмитрия Филимонова.

Мы догадываемся, какое из этих двух событий вызовет больший интерес :) Но что делать тем немногим зрителям, кто захочет посмотреть ОБА эфира? Для вас мы приготовили еще одну новинку - возможность смотреть обе трансляции одновременно на нашем сайте! Желаем приятного просмотра.

Смотреть оба стрима одновременно с чатами

Смотреть оба стрима одновременно без чатов