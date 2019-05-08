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Первый этап Grand Chess Tour 2019 - Абиджан
В г.Абиджан (Кот-д’Ивуар) с 8 по 12 мая проходит первый этап серии Grand Chess Tour 2019. 8-10 мая участники сразятся в быстрые шахматы (контроль 25 минут +10 секунд, один круг), а 11-12 - в блиц(контроль 5 мин. + 3 секунды, два круга). Очковая система в быстрые шахматы такова: 2,1,0. В блице: 1,½,0. Победитель турнира определится по сумме очков, набранных в обеих дисциплинах.
Официальный сайт турнира
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