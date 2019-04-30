Главная Рейтинг-лист ФИДЕ на 1 мая 2019 г. Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист. Первая десятка у мужчин:

1. М. Карлсен - 2861; 2. Ф. Каруана - 2816; 3. Дин Лижень - 2805; 4. А. Гири - 2787; 5. Ш. Мамедьяров - 2781; 6. М. Вашье-Лаграв - 2780; 7. В. Ананд - 2774; 8. Ян Непомнящий - 2773; 9. А. Грищук - 2772; 10. Л. Аронян - 2762. Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2662; 2. Ю Веньюн - 2590; 3. М. Музычук - 2563; 4. Е. Лагно - 2554; 5. Х. Конеру - 2553; 6. А. Костенюк - 2546; 7. А. Музычук - 2539; 8. В. Чмилите - 2538; 9. А. Горячкина - 2522; 10. Тань Чжуньи - 2513. Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2869; 2. Х. Накамура - 2824; 3. Ф Каруана - 2813; 4. Ш. Мамедьяров - 2809; 5. У. Со - 2801; 6. М. Вашье-Лаграв - 2800; 7. Ван Хао - 2795; 8. Ян Непомнящий - 2785; 9-10. В. Артемьев и Юй Яньи - 2784. Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. М. Карлсен - 2954; 2. Х. Накамура - 2934; 3. М. Вашье-Лаграв - 2933; 4. Л. Аронян - 2827; 5. С. Карякин - 2816; 6. П. Свидлер - 2805; 7. Ф. Каруана - 2804; 8. М. Адамс - 2796; 9. Д. Андрейкин - 2793; 10. В. Артемьев - 2779. Важнейшие выборки из общей статистики: Топ-100.

Топ-100. Женщины.

Топ-100. Юноши.

Топ-100. Девушки. Понравилось? Поделитесь!