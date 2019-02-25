Сергей Шипов - блиц со зрителями №7. 25 февраля 2019
Друзья!
В сегодня, 25 февраля приглашаем вас сыграть в блиц с Сергеем Шиповым. Начало в 22.15 по Москве, игра состоится на площадке Lichess.
Подпишитесь на Сергея Шипова на lichess
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Вызываем с контролем от 1+1, 2+0, 2+1, 3+0, без рейтинга. Только классические шахматы, без вариантов!
Для вызова перейдите на страницу https://lichess.org/@/Crest64 и нажмите на значок перекрещенных сабель правее телевизора (не в самой верхней строке, а ниже)