Главная V Мемориал В.А. Стародубцева по быстрым шахматам В Туле 18-19 января проходит Мемориал В.А. Стародубцева - круговой турнир по быстрым шахматам.

Состав: А.Морозевич, С.Рублевский, А.Дреев, В.Звягинцев, Ю.Балашов, М. Кобалия, С.Загребельный, И.Ягупов, С.Домогаев, В.Мурзин. Контроль времени: 15 минут на партию и 10 секунд добавления на ход

Сергей Шипов ведёт репортаж с места событий:

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