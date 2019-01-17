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V Мемориал В.А. Стародубцева по быстрым шахматам
В Туле 18-19 января проходит Мемориал В.А. Стародубцева - круговой турнир по быстрым шахматам.
Сергей Шипов ведёт репортаж с места событий:
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