|
Проверь себя!
Вход в систему
Форум KasparovChess
Навигация
Поиск
|
Рейтинг-лист ФИДЕ на 1 января 2019 г.
Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист.
Первая десятка у мужчин:
Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2662; 2. Ю Веньюн - 2575; 3. А. Музычук - 2569; 4. Е. Лагно - 2560; 5. Х. Конеру - 2541; 6. М. Музычук - 2540; 7. А. Костенюк - 2537; 8. А. Горячкина - 2518; 9. Н. Дзагнидзе - 2513; 10. Тань Чжуньи - 2502.
Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2869; 2. Х. Накамура - 2845; 3. Л. Домингес - 2816; 4. Ш. Мамедьяров - 2810; 5. Вашье-Лаграв - 2800; 6. У. Со - 2797; 7. Ян Непомнящий - 2785; 8-9. В. Артемьев и Юй Яньи - 2784; 10-11. С. Карякин и Ван Хао - 2781.
Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. М. Карлсен - 2954; 2. М. Вашье-Лаграв - 2933; 3. Х. Накамура - 2894; 4. Ян Непомнящий - 2834; 5. В. Артемьев - 2828; 6. Л. Аронян - 2827; 7. Я.К. Дуда - 2818; 8. П. Свидлер - 2805; 9. М. Адамс - 2796; 10. Д. Андрейкин - 2793.
Важнейшие выборки из общей статистики:
Топ-100.
Понравилось? Поделитесь!
|
Новые видео на нашем Youtube-канале
Подпишись на канал Crestbook!
Друзья! Пользуйтесь плейлистами и вы всегда будете в курсе, не пропустите опубликованные на нашем канале видео.
Обсудить наш youtube-канал на форуме
Понравилось? Поделитесь!