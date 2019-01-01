Главная Рейтинг-лист ФИДЕ на 1 января 2019 г. Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист. Первая десятка у мужчин:

1. М. Карлсен - 2835; 2. Ф. Каруана - 2828; 3. Ш. Мамедьяров - 2817; 4. Дин Лижень - 2813; 5. А. Гири - 2783; 6. М. Вашье-Лаграв - 2780; 7. В. Крамник - 2777; 8. В. Ананд - 2773; 9. А. Грищук - 2771; 10. Л. Аронян - 2767. Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2662; 2. Ю Веньюн - 2575; 3. А. Музычук - 2569; 4. Е. Лагно - 2560; 5. Х. Конеру - 2541; 6. М. Музычук - 2540; 7. А. Костенюк - 2537; 8. А. Горячкина - 2518; 9. Н. Дзагнидзе - 2513; 10. Тань Чжуньи - 2502. Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2869; 2. Х. Накамура - 2845; 3. Л. Домингес - 2816; 4. Ш. Мамедьяров - 2810; 5. Вашье-Лаграв - 2800; 6. У. Со - 2797; 7. Ян Непомнящий - 2785; 8-9. В. Артемьев и Юй Яньи - 2784; 10-11. С. Карякин и Ван Хао - 2781. Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. М. Карлсен - 2954; 2. М. Вашье-Лаграв - 2933; 3. Х. Накамура - 2894; 4. Ян Непомнящий - 2834; 5. В. Артемьев - 2828; 6. Л. Аронян - 2827; 7. Я.К. Дуда - 2818; 8. П. Свидлер - 2805; 9. М. Адамс - 2796; 10. Д. Андрейкин - 2793. Важнейшие выборки из общей статистики: Топ-100.

Топ-100. Женщины.

Топ-100. Юноши.

Топ-100. Девушки. Понравилось? Поделитесь!