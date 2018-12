Главная Сергей Шипов играет в...Герои меча и магии 3 / Heroes of might and magic III Друзья!

4 декабря в 20 часов по Москве Сергей Шипов по многочисленным просьбам зрителей сыграет в свою лбюимую (кроме шахмат!) игру - Герои меча и магии 3 / Heroes of might and magic III.

Прямая трансляция на каналах Crestbook

