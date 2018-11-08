Главная Матч на первенство мира Карлсен - Каруана В Лондоне с 9 по 28 ноября проходит матч на первенство мира между Магнусом Карлсеном (ЭЛО-2835) и Фабиано Каруаной (2832).

Запланированы 12 партий, в случае счета 6-6 соперники сыграют тай-брейк в быстрые шахматы (25+10) и блиц (5+3).

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Игровые дни: 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26 и 28-е ноября.

Время начала партий: 18.00 по Москве.



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