|
Проверь себя!
Вход в систему
Форум KasparovChess
Навигация
Поиск
|
Матч на первенство мира Карлсен - Каруана
В Лондоне с 9 по 28 ноября проходит матч на первенство мира между Магнусом Карлсеном (ЭЛО-2835) и Фабиано Каруаной (2832).
Перейти к обсуждению на форуме
Понравилось? Поделитесь!
|
Новые видео на нашем Youtube-канале
Подпишись на канал Crestbook!
Друзья! Пользуйтесь плейлистами и вы всегда будете в курсе, не пропустите опубликованные на нашем канале видео.
Обсудить наш youtube-канал на форуме
Понравилось? Поделитесь!