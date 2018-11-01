Главная Рейтинг-лист ФИДЕ на 1 ноября 2018 г. Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист. Первая десятка у мужчин:

1. М. Карлсен - 2835; 2. Ф. Каруана - 2832; 3. Ш. Мамедьяров - 2817; 4. Дин Лижэнь - 2816; 5. А. Гири - 2780; 6. М. Вашье-Лаграв - 2778; 7. В. Крамник - 2777; 8. В. Ананд - 2773; 9. А. Грищук - 2771; 10-11. У. Со и Л. Аронян - 2765. Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2658; 2. Ю Веньюн - 2568; 3. А. Музычук - 2564; 4. Е. Лагно - 2556; 5. Х. Конеру - 2548; 6. М. Музычук - 2545; 7. А. Костенюк - 2543; 8. А. Горячкина - 2534; 9. Н. Дзагнидзе - 2516; 10. Тань Чжуньи - 2513. Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2880; 2. Х. Накамура - 2844; 3. Л. Домингес - 2816; 4. В. Артемьев - 2812; 5. В. Федосеев - 2810; 6 У. Со - 2808; 7. Л. Аронян - 2802; 8. Ш. Мамедьяров - 2794; 9. С. Карякин - 2792; 10. Ф. Каруана - 2789. Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. М. Карлсен - 2939; 2. М. Вашье-Лаграв - 2937; 3. Х. Накамура - 2893; 4. Л. Аронян - 2854; 5. Ян Непомнящий - 2846; 6. С. Карякин - 2836; 7-8. В. Артемьев и А. Грищук - 2825; 9. Ш. Мамедьяров - 2808; 10. Юй Янъи - 2804. Важнейшие выборки из общей статистики: Топ-100.

Топ-100. Женщины.

Топ-100. Юноши.

Топ-100. Девушки. Понравилось? Поделитесь!