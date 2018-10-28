Главная Cnикер-пак с Сергеем Шиповым в Telegram А между делом набор стикеров (специальных смайликов) с Сергеем Шиповым в Telegram пробил 1000 установок. Вместо 1000 слов :) Всего использовано: 8655

Всего установлено: 1161

Всего удалено: 86 Прямая ссылка на установку стикер-пака с Сергеем Шиповым (если на устройстве активен Telegram)





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