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Cnикер-пак с Сергеем Шиповым в Telegram
А между делом набор стикеров (специальных смайликов) с Сергеем Шиповым в Telegram пробил 1000 установок. Вместо 1000 слов :)
Всего использовано: 8655
Прямая ссылка на установку стикер-пака с Сергеем Шиповым (если на устройстве активен Telegram)
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