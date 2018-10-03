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Аркадий Дворкович - президент ФИДЕ
В г.Батуми (Грузия) в рамках 89 конгресса Международной шахматной федерации (ФИДЕ) состоялось финальное головосание. Победив Георгиоса Макропулоса (Греция) 103 голосами против 78, новым президентом ФИДЕ стал россиянин Аркадий Дворкович.
Поздравляем победителя!
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