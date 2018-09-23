Главная Всемирная Шахматная Олимпиада 2018 В г.Батуми (Грузия) с 24 сентября по 5 октября проходит Всемирная Шахматная Олимпиада. Мужские и женские команды (4 доски и одна запасная) играют по швейцарской системе в 11 туров. В мужском турнире участвуют 179 команд, в женском - 146.

Главный показатель - командные очки (за победу в матче полагается два очка, за ничью - одно), а общее количество очков, набранных в партиях - доп. показатель.

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Игровые дни: 24-28 сентября, 30 сентября - 5 октября.

Время начала туров: 14.00 по Москве. Последний тур начинается в 10.00.

Фавориты мужского турнира (срейдний рейтинг участников): США (2772), Россия (2764), Китай (2756), Азербайджан (2748), Индия (2724), Украина (2698), Франция (2688), Армения (2688), Англия (2688).

Фавориты женского турнира (срейдний рейтинг участниц): Россия (2523),Украина (2486), Китай (2485), Грузия (2484), Индия (2458), Франция (2418), Польша (2406), Казахстан (2403)



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