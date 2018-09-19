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Блиц-матч Гири - Аронян. Speed Chess Championship 2018 1/4
Атакующий, яркий, динамичный Левон Аронян против аккуратного и позиционного Аниша Гири? Однако в последнем матче против Шахрияра Мамедьярова сам Аниш был настоящим шахматным "боевиком"! Ожидаем от соперников упорного сражения и красивой игры!
20 сентября в 20.00 по Москве состоится матч 1/4 финала нокаут-турнира по блицу Speed Chess Championship 2018, проводимого сайтом chess.com. Аниш Гири играет с Левоном Ароняном.
Контроль:
Призовой фонд матча: Победитель получает $1,500 и выходит во 2-й раунд; $1,500 делится в зависимости от соотношения набранных очков
Трансляции всех матчей Speedchess 2018
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