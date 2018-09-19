Атакующий, яркий, динамичный Левон Аронян против аккуратного и позиционного Аниша Гири? Однако в последнем матче против Шахрияра Мамедьярова сам Аниш был настоящим шахматным "боевиком"! Ожидаем от соперников упорного сражения и красивой игры!

20 сентября в 20.00 по Москве состоится матч 1/4 финала нокаут-турнира по блицу Speed Chess Championship 2018, проводимого сайтом chess.com. Аниш Гири играет с Левоном Ароняном.

Контроль:

5+1 (в течение 90 минут)

3+1 (в течение 60 минут)

1+1 (в течение 30 минут)

Все набранные очки суммируются.

Призовой фонд матча: Победитель получает $1,500 и выходит во 2-й раунд; $1,500 делится в зависимости от соотношения набранных очков

Трансляции всех матчей Speedchess 2018

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