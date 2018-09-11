Главная Гарри Каспаров в турнире Champions Showdown 2018

В г.Сент-Луис (США) с 11 по 14 сентября проходит серия выставочных матчей в шахматы Фишера (960) с участием сильнейших шахматистов мира.

Между собой сразятся: Гарри Каспаров – Веселин Топалов, Хикару Накамура – Петр Свидлер, Уэсли Со – Аниш Гири, Левон Аронян – Леньер Домингес, Сэм Шенкленд – Максим Вашье-Лаграв. Регламент: Каждая пара участников сыграет между собой 6 партий в рапид (30 минут на партию + 10 секунд задержка на ход) и 14 в блиц (5+5).

За победу в рапиде дается 2 очка, за ничью 1. Блиц принесет 1 очко за победу и 0.5 за ничью. Для определения победителя матча очки суммируются.

Расписание: Начало матчей в 21.00 по Москве.

Призовой фонд: $250.000.





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