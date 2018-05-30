Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист.

Первая десятка у мужчин:

1. М. Карлсен - 2843; 2. Ф. Каруана - 2816; 3. Ш. Мамедьяров - 2806; 4. Дин Лижэнь - 2798; 5. В. Крамник - 2792; 6. М. Вашье-Лаграв - 2789; 7-8. А. Гири и С. Карякин - 2782; 9. У. Со - 2778; 10. Х. Накамура - 2769.

Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2658; 2. Ю Веньюн - 2570; 3. А. Музычук - 2564; 4. Е. Лагно - 2556; 5. А. Костенюк - 2555; 6-7. В. Гунина и Лей Тинцзе - 2530; 8. Тань Чжунъи - 2522; 9. М. Музычук - 2521; 10. Н. Дзагнидзе - 2519.

Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2880; 2. Л. Домингес - 2826; 3. В. Ананд - 2822; 4. Х. Накамура - 2813; 5. В. Федосеев - 2810; 6. Л. Аронян - 2795; 7. Ван Хао - 2792; 8-9. А. Грищук и Г. Каспаров - 2783; 10. А. Гири - 2779.

Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. М. Карлсен - 2939; 2. Х. Накамура - 2878; 3. У. Со - 2856; 4. В. Артемьев - 2849; 5. Ян Непомнящий - 2846; 6. М. Вашье-Лаграв - 2837; 7. А. Грищук - 2831; 8. Ф. Каруана - 2818; 9. В. Ананд - 2817; 10. С. Карякин - 2816.

Важнейшие выборки из общей статистики:

Топ-100.

Топ-100. Женщины.

Топ-100. Юноши.

Топ-100. Девушки.

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