|
Проверь себя!
Вход в систему
Форум KasparovChess
Навигация
Поиск
|
Мемориал Гашимова. Шамкир 2018
В г. Шамкир (Азербайджан) 19 по 28 апреля проходит пятый мемориал Вугара Гашимова. Десять гроссмейстеров играют в один круг.
Состав: М. Карлсен (2843), Ш. Мамедьяров (2814), С. Карякин (2778), Д. Лижэнь (2778), А. Гири (2777), В. Топалов (2749), Т. Раджабов (2748), Д. Навара (2745), Р. Войташек (2744), Р. Мамедов (2704).
Контроль времени: 120 минут на 40 ходов, 60 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
Официальный сайт
Перейти к обсуждению на форуме
|
Новые видео на нашем Youtube-канале
Подпишись на канал Crestbook!
Обсудить наш youtube-канал на форуме
Понравилось? Поделитесь!