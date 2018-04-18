В г. Шамкир (Азербайджан) 19 по 28 апреля проходит пятый мемориал Вугара Гашимова. Десять гроссмейстеров играют в один круг.

Состав: М. Карлсен (2843), Ш. Мамедьяров (2814), С. Карякин (2778), Д. Лижэнь (2778), А. Гири (2777), В. Топалов (2749), Т. Раджабов (2748), Д. Навара (2745), Р. Войташек (2744), Р. Мамедов (2704).

Контроль времени: 120 минут на 40 ходов, 60 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Игровые дни: 19-23 и 25-28 апреля.

Начало туров: 14.00 по Москве. Последний тур начнется в 13.00.

Архив видео-трансляций тур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 мг

Сергей

Шипов кмс

Дмитрий

Филимонов

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Трансляция партий: Chess24 Chessbomb

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