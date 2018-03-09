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Турнир претендентов 2018

Турнир претендентов 2018В Берлине с 10 по 28 марта проходит турнир претендентов. Его победитель сыграет матч на первенство мира с Магнусом Карлсеном. Турнир проводится по двухкруговой системе.
Призовой фонд - 420.000 евро.
Состав: Ш. Мамедьяров (ЭЛО 2809), В. Крамник (2800), У. Со (2799), Л. Аронян (2794), Ф. Каруана (2784), Д. Лижэнь (2769), А. Грищук (2767), С. Карякин (2763).
Трансляцию Не с места событий ведет мг Сергей Шипов.
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Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и добавление 30 секунд на ход, начиная с первого.
Игровые дни: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-28 марта.
Начало туров: 17.00 по Москве.

Архив трансляций. Комментирует Сергей Шипов
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