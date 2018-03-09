В Берлине с 10 по 28 марта проходит турнир претендентов. Его победитель сыграет матч на первенство мира с Магнусом Карлсеном. Турнир проводится по двухкруговой системе.

Призовой фонд - 420.000 евро.

Состав: Ш. Мамедьяров (ЭЛО 2809), В. Крамник (2800), У. Со (2799), Л. Аронян (2794), Ф. Каруана (2784), Д. Лижэнь (2769), А. Грищук (2767), С. Карякин (2763).

Трансляцию Не с места событий ведет мг Сергей Шипов.

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Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и добавление 30 секунд на ход, начиная с первого.

Игровые дни: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-28 марта.

Начало туров: 17.00 по Москве.

Архив трансляций. Комментирует Сергей Шипов тур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 дата 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27





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