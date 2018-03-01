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Мемориал Таля 2018
В Москве, в Музее русского импрессионизма со 2 по 5 марта проходит 11-й Мемориал Таля.
Сначала состоится круговой турнир по рапиду 10-ти гроссмейстеров. Состав: Ш. Мамедьяров, В. Крамник, Х. Накамура, В. Ананд, А. Грищук, С. Карякин, П. Свидлер, Я. Непомнящий, Д. Дубов, Б. Гельфанд.
Потом предстоит блиц-турнир, в котором к 10 участникам присоединятся еще четверо. Контроль времени: 5 + 3. Время начала игры: 14.00 по Москве. Дата: 5 марта.
Мемориал Таля 2018. Рапид
Официальный сайт турнира
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