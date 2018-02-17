18 февраля в Москве, в Центральном доме шахматиста им. М.М.Ботвинника состоится отборочный турнир по рапиду. Гроссмейстеры Даниил Дубов, Максим Матлаков, Григорий Опарин и Андрей Есипенко сразятся в двухкруговом турнире. Победитель получает путевку в Мемориал Таля, который пройдет в Москве с 1 по 5 марта этого года.

Контроль времени: 15 минут на партию + 10 секунд добавления на ход.

Начало туров: 1 - 15.00, 2 - 15.50, 3 - 16.40, 4 - 17.30, 5 - 18.20, 6 - 19.10

Сергей Шипов ведет прямую трансляцию с места событий:







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