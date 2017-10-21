Главная Чемпионат Европы по рапиду и блицу среди женщин. Монако 2017 В Монте-Карло (княжество Монако) с 21 по 23 октября проходят женский Чемпионат Европы по быстрым шахматам и блицу.



21 и 22 октября 87 участниц сыграют 11 туров в быстрые шахматы (рапид) с контролем 15 минут на партию + 10 секунд добавления на ход.



23 октября 78 участниц сыграют 13 туров в блиц с контролем

с контролем 3 минуты на партию + 2 секунды добавления на ход. Состав участниц: Александра Костенюк, Анна Музычук, Валентина Гунина, Катерина Лагно, Антоанета Стефанова, Нана Дзагнидзе, Александра Горячкина, Наталья Погонина, Ольга Гиря, Алина Кашлинская и многие другие. Начало туров: 21 октября - 15.30, 22, 23 октября - 14.30 по Москве. Сергей Шипов ведет прямую трансляцию.



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Трансляция партий на Chess24: Рапид, Блиц

Трансляция партий на ChessBomb: Рапид, Блиц

Пары и результаты



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