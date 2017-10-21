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Чемпионат Европы по рапиду и блицу среди женщин. Монако 2017
В Монте-Карло (княжество Монако) с 21 по 23 октября проходят женский Чемпионат Европы по быстрым шахматам и блицу.
Состав участниц: Александра Костенюк, Анна Музычук, Валентина Гунина, Катерина Лагно, Антоанета Стефанова, Нана Дзагнидзе, Александра Горячкина, Наталья Погонина, Ольга Гиря, Алина Кашлинская и многие другие.
Начало туров: 21 октября - 15.30, 22, 23 октября - 14.30 по Москве.
Сергей Шипов ведет прямую трансляцию.
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