Главная

Чемпионат Европы по рапиду и блицу среди женщин. Монако 2017

Монако-2017

В Монте-Карло (княжество Монако) с 21 по 23 октября проходят женский Чемпионат Европы по быстрым шахматам и блицу.

21 и 22 октября 87 участниц сыграют 11 туров в быстрые шахматы (рапид) с контролем 15 минут на партию + 10 секунд добавления на ход.

23 октября 78 участниц сыграют 13 туров в блиц с контролем
с контролем 3 минуты на партию + 2 секунды добавления на ход.

Состав участниц: Александра Костенюк, Анна Музычук, Валентина Гунина, Катерина Лагно, Антоанета Стефанова, Нана Дзагнидзе, Александра Горячкина, Наталья Погонина, Ольга Гиря, Алина Кашлинская и многие другие.

Начало туров: 21 октября - 15.30, 22, 23 октября - 14.30 по Москве.

Сергей Шипов ведет прямую трансляцию.



Официальный сайт
Трансляция партий на Chess24: Рапид, Блиц
Трансляция партий на ChessBomb: Рапид, Блиц
Пары и результаты

Обсудить на форуме

Понравилось? Поделитесь!