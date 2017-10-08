В Анталье с 8 по 14 октября проходят мужской и женский Кубки Европы среди клубных команд. 36 мужских команд играют по швейцарской системе в семь туров. В аналогичном женском турнире участвуют 12 коллективов.

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Начало туров: 15.00 по Москве.





Обзоры

Алексея

Яровинского 1 2 3 4 5 6 7

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