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Клубный Кубок Европы 2017
В Анталье с 8 по 14 октября проходят мужской и женский Кубки Европы среди клубных команд. 36 мужских команд играют по швейцарской системе в семь туров. В аналогичном женском турнире участвуют 12 коллективов.
Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
Начало туров: 15.00 по Москве.
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