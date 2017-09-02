В Тбилиси с 3 сентября по 27 сентября проходит Кубок Мира - нокаут-турнир с 128 участниками.

Финалисты Кубка получают право сыграть в грядущем турнире претендентов.

Первая десятка участников: М. Карлсен (2827), М. Вашье-Лаграв (2804), Крамник (2803), Л. Аронян (2802), Ф. Каруана (2799); Ш. Мамедьяров (2797), В. Ананд (2794), У. Со (2792); А. Грищук (2788), Х. Накамура - 2781.

Контроль времени. В серьезных партиях: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого. В быстрых партиях: 25 мин. + 10 сек. В темпопартиях: 10 мин. +10 сек. Блиц: 5 мин. + 3 сек.

Игровые дни: 3-17 сентября, 19-21 сентября, 23-27 сентября.

Начало туров: 15.00 по Москве.

Сергей Шипов комментирует турнир... не с места событий.

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