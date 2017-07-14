В г. Дортмунд (Германия) с 15 по 23 июля проходит традиционный круговой турнир с участием восьми гроссмейстеров.

Состав: В. Крамник (2812), М. Вашье-Лаграв (2791), Р. Войташек (2736), В. Федосеев (2726), Д. Андрейкин (2712), Ван Юэ (2699), Л.-Д. Нисипяну (2683), М. Блюбаум (2642)

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Игровые дни: 15-16, 18-19, 21-23 июля.

Начало туров: 16.00 по Москве. Последний тур стартует в 14.00.

Официальный сайт

Трансляция партий с компьютерным анализом: Chessbomb, Chess24





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