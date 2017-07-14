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Супертурнир Дортмунд 2017
В г. Дортмунд (Германия) с 15 по 23 июля проходит традиционный круговой турнир с участием восьми гроссмейстеров.
Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
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