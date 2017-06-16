Главная Командный чемпионат Мира 2017

В г. Ханты-Мансийске (Россия) с 16 по 27 июня проходит чемпионат мира национальных команд - круговой турнир с десятью участниками. Команды состоят из четырех игроков плюс один запасной.

Состав:

Мужчины: Китай, Россия, Украина, Польша, США, Индия, Турция, Норвегия, Беларусь, Египет.

Женщины: Китай, Россия, Грузия, Польша, Украина, Индия, США, Вьетнам, Азербайджан, Египет.

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до окончания партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Игровые дни: 17-21 июня, 23-26 июня.

Время начала туров: 13.00 по Москве. Последний тур начнется в 11.00. Официальный сайт

Трансляция партий с компьютерным анализом:

Chessbomb, Chess24



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